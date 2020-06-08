李佳芬一身黑衣 許淑華陪同追悼許崑源
高雄市議長許崑源在6日罷韓投票日後墜樓身亡，震驚各界，設在高雄市立殯儀館景行廳的靈堂，今起開放各界追悼，上午高雄市長韓國瑜率市府團到場哀悼，韓妻李佳芬下午近3點也冒雨前來，由立委許淑華等人陪同，神情哀戚，不發一語。
許崑源靈堂設在高雄市立殯儀館景行廳，一早有不少支持者與親友到場致意，包括市長韓國瑜、副市長葉匡時、前新北縣長周錫瑋、前高雄市議長黃啟川及高雄市議會藍綠黨團都來弔唁。
韓國瑜今天上午抵達時，在靈堂內停留約一小時才離去，韓妻子李佳芬原本預計2點30分抵達弔唁，高雄今天下午突然降起大雨，因此延誤行程，李延至3點左右才到。
李佳芬一襲黑衣，由立委許淑華陪同抵達高雄市立殯儀館，她神情哀傷，不發一語，一到靈前，即先給議長妻子林絲娛一個溫暖擁抱。
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