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愛心不因疫情打折 高市巨港青商會替弱勢孩子圓夢

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市巨港青商會送禮物給小朋友，並陪伴他們一起種菜。記者徐白櫻／翻攝
高雄市巨港青商會送禮物給小朋友，並陪伴他們一起種菜。記者徐白櫻／翻攝

高雄市巨港青商會關懷社會弱勢角落，得知一群善導書院的兒童徵求愛心禮物，短短幾小時內募集完成，並在疫情趨緩後，親手將文具組、球具或卡通手表等禮物送至書院，陪伴小朋友栽種作物，用行動展現關懷與愛。

屏東善導書院多年來照顧一群單親與經濟弱勢小孩，有人想要全新文具組、球棒或者妖怪手表等物品，高雄市巨港青商會會長郭泰呈得知後，立即發動「愛發芽」心願卡認購活動，短短數小時內認購完40份心願禮物。

心願卡禮物募集完成後，巨港青商會成員想親手將禮物送至小朋友手上，卻受限於新冠肺炎疫情發燒無法成行，關懷活動終於在疫情趨緩後同步「解禁」。

青商會成員昨天帶著大小禮物前往善導書院，除送禮物外，眾人也捲起袖子與褲管，幫忙小朋友們一起種菜，期待下次來可以一起分享作物豐收成果。

郭泰呈說，小朋友他們希望獲得的禮物與都會區小孩不同，他們最想收到文具、書包、參考書、顯微鏡等物品，其次才是玩具，看見這樣的禮物卡更讓人心庝，對小孩來說，大家送的不僅是一份禮物，更是希望與夢想。

高雄市巨港青商會郭泰呈（左）代表青商會夥伴送禮物給書院孩子。記者徐白櫻／翻攝
高雄市巨港青商會郭泰呈（左）代表青商會夥伴送禮物給書院孩子。記者徐白櫻／翻攝
高雄市巨港青商會響應「愛發芽」活動，送禮物給小朋友圓夢。記者徐白櫻／翻攝
高雄市巨港青商會響應「愛發芽」活動，送禮物給小朋友圓夢。記者徐白櫻／翻攝

疫情 高雄市 新冠肺炎

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