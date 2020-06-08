快訊

趁亂的歷史正義？ 英國BLM抗爭推倒「黑奴巨商銅像」

未來邊境若開放 陳時中：外籍人士普篩陰性才能入境

海洋資源永續 期禁捕澎湖珊瑚礁魚類與抱卵母蟹

中央社 / 澎湖縣8日電

今天是世界海洋日，國立澎湖科技大學「熱帶島嶼永續發展總研究中心」發表海洋資源調查成果，希望縣府未來能禁止珊瑚礁魚類與抱卵母蟹的採捕與販售，讓海洋資源保育得以永續。

澎科大今天由校長翁進坪與副教授黃俞升等人，配合世界海洋日，發表近半年來的海洋資源調查成果。「熱帶島嶼永續發展總研究中心」首度以發表以珊瑚礁魚類與抱卵母蟹等海洋資源調查，期盼禁止採捕與販售，並落實執法，讓海洋資源保育得以永續。

翁進坪表示，海洋資源有限，隨捕撈漁法、漁貝等科技進步，和缺乏適當漁源管理，致使漁獲量下降，漁業資源日益枯竭。目前澎湖陸上保育工作做的很好，但海上保育還待落實，這些必須透過教育方面著手，學校近期將設置一座「生態展示中心」，從幼兒開始教育做起，達到海洋資源保育的目標。

黃俞升表示，海洋休憩學系師生今年月至5月間，多次在第三漁港與北辰市場進行熱帶瑚礁魚類與抱卵母蟹調查發現，其中俗稱「蝶魚」的熱帶魚，在總數320尾中就有71種不同魚種，佔比例四分之一。

至於在市場採購的旭蟹或沙蟹等，發現有50隻有抱卵情況，其中發現抱卵母蟹數量，最高達100萬粒，平均則在35萬粒，若以1%的孵化後的存活率計算，至少有3500隻小蟹。

澎湖縣政府針對海洋漁業資源保育，對於魚體和蟹蟳等訂有魚體9公分、甲殼長8公分的禁捕規定，連海膽與章魚等也都訂有禁捕期，違反規定者依漁業法裁處。

澎湖 珊瑚

延伸閱讀

高市長代理人選 陳其邁：政院以市民最大利益考量

雄獅：國旅端午訂單已年成長50% 澎湖最夯6月成長七成

首度！台灣虎航最快7月初支援華信飛澎湖 每天三到四趟

蓋斑鬥魚解除保育數量又驟減 他花1個月手挖水池急復育

相關新聞

影／彭振聲選高雄市長？柯：剛有問他的意願

台北市議會下午進行市政總質詢，市議員提問市長柯文哲，有關高雄市長罷免成功，民眾黨是否會派人到高雄補選，柯文哲笑著說，開議...

垃圾車加裝GPS 行蹤一無遺 高雄市民倒垃圾可更輕鬆

你有苦等垃圾車或匆忙追趕垃圾車丟垃圾的痛苦經驗嗎？高雄市環保局運用衛星定位（GPS）技術，今起推出「便民查詢系統平台」，...

國旅最強補助7月開跑 馬祖訂房率8成看藍眼淚手刀衝

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，為提升國內觀光產業及振興經濟，交通部長林佳龍今宣布，自7月1日起至10月31日推出「安心旅遊國旅補...

屏科大智慧農業中心鳳梨大豐收與迦南養護院分享 　

屏科大智慧農業中心是學校類產業生產的示範基地，其中鳳梨園搭配各種實習課程，栽培過程從種植苗株、催花、套袋，透過教學由學生...

屏東打造無障礙共融遊戲場 身障父母帶孩子玩感動社工

堪稱南部最大、特色遊具最多，也是屏東縣第一座由社區兒童、家長們參與設計共融遊戲場，去年6月在和平公園開放啟用後，平均每月...

罷韓確定 高市府工務部門3首長開始請假由副首長代理

高雄市罷免第三屆市長案投票結果確定罷免市長韓國瑜，高雄市政府的政務官不等中選會公告，紛紛打包行李，本來明天要到繼續到議會...

豪雨過後 高雄逾8成木瓜樹枯死

高雄旗美地區種植木瓜258公頃，農委會日前公告上月豪雨災損補助項目，木瓜不在補助名單上。近日農政單位陸續接獲農民通報指出...

福安國小畢業生 登頂靈山獻祝福

高雄市美濃福安國小校園位處靈山山下，畢業前夕，全校11名畢業生挑戰海拔390公尺山頂，成功後可領取登頂證書，成年禮活動在...

屏大畢典「不屏凡」 轉播室看直播

國立屏東大學昨舉行畢業典禮，受疫情影響，今年縮小規模，以「屏凡中的不屏凡」為主題，僅邀請校內師長、博士學位生、大學部與研...

罷免通過 高市畢典獎狀誰署名？

高雄市長韓國瑜被罷免，中選會將在6月12日前公告罷免結果，屆時行政院指派代理市長，局處長將由代市長另行聘任，加上議長許崑...

合格率太低 兒童遊戲場漸消失

兒童遊戲場是孩子學習發展、培養人際關係重要場域，民國106年衛福部頒布實施「兒童遊樂設施管理規範」，因規範嚴格，部分國小...

他山之石／2公園開放社區參與 獲好評

高雄市前鎮區汕頭公園是高雄首座開放社區參與設計規畫的共融式公園，滿足不同年齡層需求獲得好評。屏東縣和平公園特色遊具多，是...

熱門新聞

鎮瀾宮宣布大甲媽遶境 11日晚上起駕9天8夜

影／不找「阿中部長」來南投 縣長一席話讓議員狂讚

罷韓確定 高市府工務部門3首長開始請假由副首長代理

台東市多里長連署反阿帕契直升機進駐 縣府：盡力協調

疫情解封 大甲媽是否恢復遶境周一早宣布

影／大甲媽遶境已定公布進香行程 將請疫情中心當顧問

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。