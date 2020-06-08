海洋資源永續 期禁捕澎湖珊瑚礁魚類與抱卵母蟹

今天是世界海洋日，國立澎湖科技大學「熱帶島嶼永續發展總研究中心」發表海洋資源調查成果，希望縣府未來能禁止珊瑚礁魚類與抱卵母蟹的採捕與販售，讓海洋資源保育得以永續。

澎科大今天由校長翁進坪與副教授黃俞升等人，配合世界海洋日，發表近半年來的海洋資源調查成果。「熱帶島嶼永續發展總研究中心」首度以發表以珊瑚礁魚類與抱卵母蟹等海洋資源調查，期盼禁止採捕與販售，並落實執法，讓海洋資源保育得以永續。

翁進坪表示，海洋資源有限，隨捕撈漁法、漁貝等科技進步，和缺乏適當漁源管理，致使漁獲量下降，漁業資源日益枯竭。目前澎湖陸上保育工作做的很好，但海上保育還待落實，這些必須透過教育方面著手，學校近期將設置一座「生態展示中心」，從幼兒開始教育做起，達到海洋資源保育的目標。

黃俞升表示，海洋休憩學系師生今年月至5月間，多次在第三漁港與北辰市場進行熱帶瑚礁魚類與抱卵母蟹調查發現，其中俗稱「蝶魚」的熱帶魚，在總數320尾中就有71種不同魚種，佔比例四分之一。

至於在市場採購的旭蟹或沙蟹等，發現有50隻有抱卵情況，其中發現抱卵母蟹數量，最高達100萬粒，平均則在35萬粒，若以1%的孵化後的存活率計算，至少有3500隻小蟹。

澎湖縣政府針對海洋漁業資源保育，對於魚體和蟹蟳等訂有魚體9公分、甲殼長8公分的禁捕規定，連海膽與章魚等也都訂有禁捕期，違反規定者依漁業法裁處。