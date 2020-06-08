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垃圾車加裝GPS 行蹤一無遺 高雄市民倒垃圾可更輕鬆

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導

你有苦等垃圾車或匆忙追趕垃圾車丟垃圾的痛苦經驗嗎？高雄市環保局運用衛星定位（GPS）技術，今起推出「便民查詢系統平台」，民眾只要以手機或平板電腦即能查詢垃圾車到點等相關資訊，讓倒垃圾的生活日常能更輕鬆優雅。

高雄市幅員遼闊，有近2萬個垃圾清運點，高雄市環保為讓民眾更便利地掌握垃圾車清運資訊，以響應式網頁技術開發高雄市垃圾車「便民查詢系統平台」，即起到6月20日先在前金區及新興區試行，兩區市民上網就可查垃圾車清運路線、清運點位及垃垃圾預計到點時間。

高雄市環保局表示，這項「便民查詢系統平台」運用全球衛星定位(GPS)、4G行動通訊及電子地圖等技術，並完成近900台GPS車機安裝，民眾透過個人電腦，各式尺寸的手機與平板電腦鄉，即可進入網頁查詢垃車即時位置、清運路線、清運點、當日是否清運及回收等資訊，不必再路上苦等或選趕垃圾車，即使春節假期及連假，都會提供公告垃圾清運資訊。

環保局表示，「便民查詢系統平台」先選定前金及新興兩區辦理系統試行，收集使用意見作為系統修正精進參考，6月29日再開放各行政區上線查詢。

民眾可透過高雄市環保局網站或上網https://kepbgps.kcg.gov.tw/。如有問題亦可洽當地清潔隊反映。

垃圾車 高雄市 連假

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