國旅最強補助7月開跑 馬祖訂房率8成看藍眼淚手刀衝
新冠肺炎疫情逐漸趨緩，為提升國內觀光產業及振興經濟，交通部長林佳龍今宣布，自7月1日起至10月31日推出「安心旅遊國旅補助方案」，連江縣交通旅遊局長林長青表示，目前馬祖觀光逐漸回溫，訂房率達8成，預估7月觀光旅遊情況就可恢復至去年一樣。
林長青指出，以往馬祖觀光旅客數量及訂房率都差不多，但今年受到疫情影響，嚴重打擊當地觀光產業及經濟發展，今年2月至4月的旅遊人數及觀光產業發展創下歷史新低，比去年整整下降31％，苦不堪言。
所幸疫情逐漸趨緩，再加上當地著名季節限定的方塊海及藍眼淚等特殊景色，吸引不少遊客前往遊玩觀賞，自5月中旬起遊客數量開始增加、南北竿飛機班機也增加至28架次。
訂房率部分，除了南、北竿，東、西莒的訂房率也達到8成，林長青樂觀預估，安心旅遊方案開始後，7月觀光人數及訂房率將全面恢復。
林長青也提醒，由於馬祖現為旅遊旺季，民眾若有意前來觀光需提前做好規畫，不管是來回的班機或是航班都需提前預訂，並做好跳島間海上交通單雙月航班的準備，才能規畫好旅遊行程。
另外，針對端午連假期間的交通方面，除了立榮航空有加開飛機班次外，6月24日、6月28日兩日都有加開海上交通台馬輪，最高可達1080人運能，若訂不到機票的旅客，可利用從基隆出航的2班台馬輪前往馬祖。
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