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屏科大智慧農業中心鳳梨大豐收與迦南養護院分享
屏科大智慧農業中心是學校類產業生產的示範基地，其中鳳梨園搭配各種實習課程，栽培過程從種植苗株、催花、套袋，透過教學由學生接力完成，且不使用化學除草劑、荷爾蒙、也不噴施任何農藥，完全友善栽培，今年鳳梨園區大豐收，屏科大捐200個鳳梨給迦南身心障礙養護院的院生們。
屏科大指出，以農起家的屏科大與鳳梨頗有淵源，屏科大的校地原址是台鳳公司鳳梨農場。屏科大智慧農業中心，將其中1分多地的面積，用來種植鳳梨，農園系同學們在鳳梨田實習，從種植、田間除草、套袋到採收都由「果樹學實習」、「經濟果樹學實習」與「農場實務」等不同課程學生接力完成。
期間不使用化學除草劑、賀爾蒙、不噴灑農藥，配合猛禽棲架生物防治，田裡的鼠害、鳥害銳減，讓農田生態系更健康，今年鳳梨區大豐收，學校將鳳梨分享給隔壁的迦南身心障礙養護院。
迦南身心障礙養護院目前服務54 名，平均50歲的身障對象，皆為全重度與極重度身障，來自弱勢或無親無依靠者。屏科大希望透過這次捐贈分享，拋磚引玉，讓更多企業、大學與民間社團響應加入，支持照護社會弱勢的機構將大愛長遠經營。
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