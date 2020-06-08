4國扶輪社資金挹注 先進牙科醫療站進駐春日鄉

今年2月有設備先進、堪稱5星級的牙科醫療站在屏東春日鄉七佳村掛牌成立，讓當地民眾牙疼不必再遠赴他鄉，這個醫療站由台灣、日本、韓國和美國等4國扶輪社資金挹注。

醫療站取名「春天」，屏東縣牙醫師公會理事長江紘宇表示，這代表以後社區居民牙疼的時候，走到社區就可以看診，對牙痛的病人來說，這正是社區裡的春天。

位於大武山腳下的春日鄉是人口僅4900人的排灣族鄉，一直沒有牙醫進駐，居民有牙齒問題，必須到幾十公里外的平地鄉就診，當地又以老人及小孩居多，出門看牙更加不便，江紘宇說，很多居民並沒有定期檢查口腔的習慣，非得痛到無法忍受時，才去找牙醫師。

春天牙科醫療站是由高雄東北扶輪社所主辦的全球獎助金社會服務計劃，加上台灣3510地區和韓國3740地區獎助金等配合款共9萬多美金，集合台灣、日本、韓國扶輪社友及美國扶輪總會的力量，為台灣屏東偏鄉設立現代化的牙醫醫療站。

江紘宇表示，春天牙科醫療站由扶輪社和屏東縣牙醫師公會共同合作推動、設立，扶輪社提供軟硬體設備，牙醫師公會提供人力資源，一起為春日鄉民提供基本的牙齒保健和醫療服務。

這一處位於春日鄉七佳村的牙科醫療站，有完善的醫療設備，不但屋外有無障礙坡道，屋內還有2台全新的牙科診療椅與數位攝影顯像儀器，另外，還有高階環口X光機和根尖X光機，設備比一般診所還要好。

江紘宇表示，為了等待這個設備先進的「春天」落腳，屏東牙醫師公會足足努力了20多年，牙醫師公會自民國87年起即成立山地巡迴醫療團，號召熱血牙醫師深入無牙醫鄉駐點，歷經20多年努力，目前已在全縣設置4個醫療站，另有68所學校、6個衛生所做為巡迴醫療點。

江紘宇表示，其中「春天」是設備最好的一處，他自己每週到這裡看診，看到社區老人就近可以看牙，覺得一切努力都有代價。

69歲的七佳社區總幹事徐聰明是醫療站的病患之一，他說自己過去曾到屏東潮州鎮或高雄市看牙醫，有了「春天」，真的方便多了，設備真的是5星級，以後真的不必為了看牙醫舟車勞頓。