許崑源去世 韓國瑜現身靈堂致哀

罷韓成功後，高雄市長韓國瑜今天首度公開現身，率政務官首長10時赴殯儀館向已故議長許崑源致哀，停留近1小時。民進黨及時力市議員黃捷也相繼弔唁，但在場外遭民眾嗆聲。

和韓國瑜交情深厚的許崑源是在6日晚上9時許從住家17樓墜樓身亡，韓國瑜當晚即前往禮儀公司上香致意，除了對許崑源墜樓身亡表達不捨，也呼籲民眾冷靜。

上午則是6日罷韓後首度公開現身。韓國瑜近10時神情嚴肅抵達設在高雄市立殯儀館景行廳許崑源靈堂。一路上面對媒體提問，他都迴避不答，近11時許韓國瑜從靈堂後面離開，閃避媒體堵訪。

稍後，時代力量市議員黃捷也在10時多由助理陪同抵市殯弔唁。法制局長吳秋麗也於場外對媒體證實，在靈堂內有嗆黃捷「妳來做什麼？」黃捷回說「可以不來嗎？」黃捷大約停留10多分鐘後步出靈堂，她用手摀鼻不斷啜泣，面對媒體追問哭泣原因，她只是搖頭未發言。

上午包括前台北縣長周錫瑋、前立委黃昭順、高雄市里長聯誼會十多名里長也連袂致哀。民進黨市議員康裕成也隻身到靈堂致意。