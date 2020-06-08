罷韓通過後高喊正面迎戰 侯友宜籲贏回高雄

新北市長侯友宜今天受訪時談到高雄市長韓國瑜罷免案後市長補選，呼籲國民黨要團結，面對面的直接迎戰，全力以赴，贏回高雄市長補選這一役。

高雄市長韓國瑜罷免案通過及高雄市議長許崑源墜樓亡，引發外界不同意見，侯友宜今天參與「新北好市生活學-傳統市場新生活」特展暨開幕記者會後接受媒體聯訪時呼籲國民黨要團結。

他對媒體詢及民進黨立委提案修法禁止民選首長帶職參選可能意在卡侯，以及國民黨台北市議員羅智強在臉書發文說，罷韓後，民進黨將「除秀、殺柯、儆侯」等題都表示不在意，他表示外界紛擾不是他這市長所能關心的，他對所有意見都表示尊重。

但侯友宜談到罷韓後國民黨面對高雄市長補選這一役，他高聲呼籲在國民黨最艱困的時刻，更應該團結並找出更優秀的人才，來守護高雄市民安全健康及未來建設。

侯友宜表示，希望大家在既有基礎往前走，不怕困難及不怕挑戰，「要充滿信心，面對面，直接迎戰，全力以赴，贏回高雄市長這一役」，大家要更團結，一起守護高雄市民的希望與未來。

至於媒體詢及是否有國民黨主席江啟臣親征選戰的傳聞，侯友宜表示，「江主席親征高雄也是不錯的選擇」，他相信黨內有很多人才，只要把人才找出來，大家團結並全力以赴，一定有機會再度把高雄贏回來。