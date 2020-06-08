國小遊具紛拉起封鎖線 屏東縣府教育處7月前完成總體檢
兒童遊戲器材設施安全規範衛福部在2017年修正後，給予3年緩衝期，屏東縣政府編列540萬，總體檢屏東縣166所國小及分校共180所校園全面總體檢，預計今年7月底完成，縣府後續針對檢驗不合格學校將督促完成提報遊戲場設施設備改善計畫與經費。
另外，在屏東縣公立幼兒園部分，縣府已經完成108所檢驗（計99園設兒童遊戲場已全數檢驗完畢），通過檢驗的有37園，108年度已補助改善31園，109年度第一批補助改善有33園，教育處指出，今年持續督促園所提報改善計畫與經費，建置符合新規範及更安全的遊戲器材。
屏東縣不分區立委周春米關注校園無法使用遊戲場現象，周春米說，小學的遊戲場是童年記憶不可欠缺的重要一塊，近幾個月常接到學校陳情，目前遊戲場和設施經檢查列為不合格，遊戲場繫上黃色警示，禁止小朋友靠近遊玩。
曾是法官的周春米說，從法律觀點來看，已侵害到小朋友完整受教權益，無論在學校上課，或在遊戲場玩樂，都是小朋友上學上課很重要的一部分。
周春米說，今年5月底立院會期快結束時，她統整屏東縣教育資源需求，與原住民立委伍麗華拜訪教育部潘文忠部長，部長也提到，掌握相關狀況，會趕快改善各小學的遊戲設施，還給小朋友在學校快樂時光。
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