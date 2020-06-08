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屏東打造無障礙共融遊戲場 身障父母帶孩子玩感動社工

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市和平公園共融遊戲場，有無障礙輪椅盪鞦韆，社工在巡視公園時，拍下讓人感動一幕，因為無障礙（輪椅）鞦韆，讓身障夫妻有機會跟孩子一起盪鞦韆。圖／取自屏東區家庭福利服務中心粉絲團
屏東市和平公園共融遊戲場，有無障礙輪椅盪鞦韆，社工在巡視公園時，拍下讓人感動一幕，因為無障礙（輪椅）鞦韆，讓身障夫妻有機會跟孩子一起盪鞦韆。圖／取自屏東區家庭福利服務中心粉絲團

堪稱南部最大、特色遊具最多，也是屏東縣第一座由社區兒童、家長們參與設計共融遊戲場，去年6月在和平公園開放啟用後，平均每月都有1萬5千到2萬人次造訪，還有外縣市民眾特別來參與，屏東縣政府社會處副處長徐紫雲說，「多世代共融遊戲場」，規畫8大遊具，讓兒童、身障者與長者體驗，落實共同享樂的「共融」精神。

來到和平公園內，有八大遊具區，包括，無障礙滾輪滑梯、特色溜滑梯、鑽石爬網、飛翔森林探險趣、無障礙滑軌、傑克樹屋、沙坑、鞦韆與輪椅鞦韆，佔地2800坪，兼具鄰里特色，是讓兒童、身障者及高齡者都能使用。

啟用至今，社會處指出，平均每月有1萬5千到2萬人次造訪。另外公園的維護管理也不馬乎，每天派人巡檢，根據巡視檢查的清單項目，逐條檢查，另外，每月一次保養，定期半年大保養。遊具區沙坑，疫情期間每天翻沙兩次。

社會處人員平日會派人巡視，假日也有輪值同仁在公園巡檢，有次在巡公園時，發現有一對身障父母，帶著健康的小孩一起來玩，身障媽媽坐著輪椅搭上輪椅鞦韆，懷裡抱著小孩，社會處社工師說，「看到這個畫面時真的很感動！」，場域保障孩子遊戲權，也提供家庭育兒相關需要。

這名社工師說，當初在籌建時，心想「真的會有身障朋友願意來嗎？」，看到設施設置完善，提供友善環境，讓身障朋友願意走出來「很感動」。

為籌畫共融遊戲場，社會處至少開了3次工作坊，邀請小朋友、家長參與，擘畫出他們對公園的想像與期待，透過專業老師帶領下，將孩子心中的想要的遊戲場，落實轉譯具象化。

社會處指出，工作坊過程中，孩子們就地取材，樹枝、石頭、畫筆、瓦愣紙等，搭建想像公園。有次小朋友搭了非常炫的溜滑梯，也有孩子們用瓦愣紙做出噴水，後來經過轉譯，設計花灑區，讓孩子的想望具體化呈現。

屏東縣內有3座共融遊戲場，分別在去年完工啟用，第一座台糖的縣民公園、第二座永大公園，第三座就是和平公園。

位在屏東市蘭州路上預計今年暑假啟用，屆時將是全台首座以溜滑梯為主題的的特色公園，也期望能帶動周邊觀光。

堪稱南部最大、特色遊具最多，也是屏東縣第一座由社區兒童、家長們參與設計共融遊戲場，去年六月在和平公園開放啟用後，平均每月都有1萬5千到2萬人次造訪。圖／屏東縣政府提供
堪稱南部最大、特色遊具最多，也是屏東縣第一座由社區兒童、家長們參與設計共融遊戲場，去年六月在和平公園開放啟用後，平均每月都有1萬5千到2萬人次造訪。圖／屏東縣政府提供
堪稱南部最大、特色遊具最多，也是屏東縣第一座由社區兒童、家長們參與設計共融遊戲場，去年六月在和平公園開放啟用後，平均每月都有1萬5千到2萬人次造訪。圖／屏東縣政府提供
堪稱南部最大、特色遊具最多，也是屏東縣第一座由社區兒童、家長們參與設計共融遊戲場，去年六月在和平公園開放啟用後，平均每月都有1萬5千到2萬人次造訪。圖／屏東縣政府提供

身障者 屏東縣政府 溜滑梯

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