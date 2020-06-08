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網友號召罷免 黃捷：視為試煉

中央社 / 高雄8日電

高雄市罷韓成功，網路陸續出現號召罷免言論，網友留言今天起恢復罷免時代力量高雄市議員黃捷的活動。黃捷則在臉書發文，不反對公民權的行使，她認為這是一個試煉。

高雄市民成功罷免市長韓國瑜，近日網路流傳不少報復性的罷免言論，社群留言禁制解除，還有人說「高雄天黑了、還我青天白日」，罷免黃捷活動，8日起正式恢復，盼大家有錢出錢有力出力；另外也有留言點名罷免桃園市議員王浩宇等。

面對網友罷免，黃捷在臉書Facebook發文，有關網傳號召報復性的罷免，要讓全台遍地烽火，第一個被點名，她說「當然我不會反對市民行使公民權，反而認為這是一個試煉」。

她說，如果罷捷有超過一定比例的鳳山選民認為是她問政失職、阻礙鳳山發展「我一定不會戀棧」，在此之前的每一天仍會努力對得起議員職位，會對自己也對選民負責，呼籲大家平靜看待不同立場及聲音，切莫再製造對立。

去年7月，反罷韓民眾為了反制罷韓行動也發起罷免黃捷連署。根據選罷法規定，以罷免黃捷所在鳳山區市議員為例，罷免第一階段要1%以上選民連署、第二階段要10%以上選民連署，第三階段才是投票。鳳山區的選舉人數是28萬7829人。

罷免 黃捷 高雄市

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