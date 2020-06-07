罷韓確定 高市府工務部門3首長開始請假由副首長代理
高雄市罷免第三屆市長案投票結果確定罷免市長韓國瑜，高雄市政府的政務官不等中選會公告，紛紛打包行李，本來明天要到繼續到議會備詢的工務局長吳明昌、地政局長黃進雄、都發局長林裕益都開始請假，改為副首長代理並列席議會。
這三位工務部門的首長認為中選會很快會公告罷免投票結果，他們要隨市長韓國瑜卸職，這時到議會備詢，一些政策性的事項也無法給承諾，不如由副首長代理，也可以給議員明確的答覆，並讓副首長及早面對議員質詢。
高雄市副市長葉匡時、李四川、陳雄文也在罷免確定之後，很快打包行李準備離去。
高雄市政府表示，市府有32個一級單位，其中人事處、主計處、政風處和警察局與中央一條鞭，首長不受這次罷免案影響，另28個一級單位政務官首長都要卸職，等代理市長到任之後再行派任。
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