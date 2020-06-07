枋寮業者慶祝解封樂 找6對情侶示範「愛吻芒果」

屏東縣枋寮鄉慶祝今天台灣大解封，以及為了讓遊客也能品嘗到部長陳時中在南部記者會上的愛文芒果，枋寮餐廳業者與地方創生品牌共同發起「愛吻芒果」慶解封的活動，更找來6對情侶以南法式百吻的方式，提出「愛吻，愛才會穩」，以及「愛來屏東吻，愛情才會穩」的口號來呼應活動。

「愛吻芒果」的活動構想，是由枋寮餐廳業者與地方創生品牌共同發起，活動策展人黃耀寬表示，以情侶與夫妻擁吻的方式，作為浪漫、甜美與付出的表現，除了促銷當季「愛文芒果」更以此慶祝台灣大解封。

枋寮餐廳業者劉蓉諭說，「愛吻芒果」的概念，是邀請6對情侶夫妻當眾示範「南法式百吻」來銷售「愛文芒果」，也特地選在解封日促銷當季水果，並以「愛吻，愛才會穩」，以及「愛來屏東吻，愛情才會穩」的口號來呼應這次活動。

地方創生品牌負責人蘇意玲說，屏東的芒果，果皮紅豔漂亮，果肉香氣芬芳，加上友善耕作理念，所以大受歡迎。