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民眾黨插旗南台灣！蔡壁如：以戰養戰來了解地方

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
民進黨籍縣議員周碧雲的丈夫郭振堂也登記投入崁頂鄉長補選。記者陳弘逸／攝影
民進黨籍縣議員周碧雲的丈夫郭振堂也登記投入崁頂鄉長補選。記者陳弘逸／攝影

屏東縣崁頂鄉長補選將在7月11日登場，台灣民眾黨參選人廖國富今天上午成立競選總部。民眾黨立委蔡壁如、民眾黨立委張其祿與民眾黨準秘書長謝立功等人到場支持。崁頂鄉長補選有3人登記，除廖國富，還有前鄉代會主席曾輝地、民進黨縣議員周碧雲的丈夫郭振堂參戰。

記者問廖國富要如何突破地方派系問題，廖回應，年輕人不需要在乎派系問題，年輕就是「憨膽」，衝就對了。他還說，這次選舉要用專業與團隊合作，來整合地方派系。

廖國富說，近年觀察家鄉沒有太大變化，憑自身農業專業返鄉替農民服務，未來也期望能將在地農產品推銷到全國，甚至全世界。

面對記者提問，民眾黨未來在屏東的規畫，民眾黨立委蔡壁如說，民眾黨去年剛成立，身為新興小黨需要以戰養戰方式，在各處設立服務站，也透過每次補選來了解台灣需要的是什麼，藉此形成民眾黨的政策與智庫資訊。

台灣民眾黨崁頂鄉長參選人廖國富（左）成立總部，民眾黨立委蔡壁如來打氣。記者陳弘逸／攝影
台灣民眾黨崁頂鄉長參選人廖國富（左）成立總部，民眾黨立委蔡壁如來打氣。記者陳弘逸／攝影
前鄉代會主席曾輝地登記投入崁頂鄉長補選。記者陳弘逸／攝影
前鄉代會主席曾輝地登記投入崁頂鄉長補選。記者陳弘逸／攝影
台灣民眾黨參選人廖國富今天上午成立競選總部。記者陳弘逸／攝影
台灣民眾黨參選人廖國富今天上午成立競選總部。記者陳弘逸／攝影

台灣民眾黨 屏東縣 蔡壁如

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