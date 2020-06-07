民眾黨插旗南台灣！蔡壁如：以戰養戰來了解地方

屏東縣崁頂鄉長補選將在7月11日登場，台灣民眾黨參選人廖國富今天上午成立競選總部。民眾黨立委蔡壁如、民眾黨立委張其祿與民眾黨準秘書長謝立功等人到場支持。崁頂鄉長補選有3人登記，除廖國富，還有前鄉代會主席曾輝地、民進黨縣議員周碧雲的丈夫郭振堂參戰。

記者問廖國富要如何突破地方派系問題，廖回應，年輕人不需要在乎派系問題，年輕就是「憨膽」，衝就對了。他還說，這次選舉要用專業與團隊合作，來整合地方派系。

廖國富說，近年觀察家鄉沒有太大變化，憑自身農業專業返鄉替農民服務，未來也期望能將在地農產品推銷到全國，甚至全世界。