影／「一定討公道」 大批支持者哭喊悼高市議長

高市議長許崑源昨晚墜樓死亡的消息令外界震驚，韓粉、許的支持者昨晚就陸續集結他住處社區外面，放上鮮花致意，今天下午突然大批支持者一起上前哀悼，哭喊「不信真理喚不回，要（替許崑源）討一個公道！」

這批支持者約30、40人，透露是自發性前來，帶著哀戚的心情，不是要來搏版面，同時拒絕媒體訪問。