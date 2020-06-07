影／「一定討公道」 大批支持者哭喊悼高市議長
高市議長許崑源昨晚墜樓死亡的消息令外界震驚，韓粉、許的支持者昨晚就陸續集結他住處社區外面，放上鮮花致意，今天下午突然大批支持者一起上前哀悼，哭喊「不信真理喚不回，要（替許崑源）討一個公道！」
這批支持者約30、40人，透露是自發性前來，帶著哀戚的心情，不是要來搏版面，同時拒絕媒體訪問。
支持著拿著鮮花，哭喊「市長被罷免、議長突然離去，我們真的不知道，興利、除弊這兩件大事，將要怎麼辦啊？」、「不相信真理喚不回，不能讓您就這樣白白的走了，一定會為你討公道！」現場表明為許崑源默哀1分鐘，當領頭的女子哭喊的聲音大聲說「議長祝你一路好走，我們會為你找回真理！」其他人跟著哭泣，紛紛跟喊「謝謝議長」。
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