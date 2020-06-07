韓國瑜雙語、雙機會喊卡？教團：教育政策應有延續性

高雄市長韓國瑜重要教育政策「雙機」與「雙語」，正如火如荼推動，會不會隨著罷免案通過而改弦易轍？高雄市教育局表示，新市府團隊或許會有不同的策略評估，但校園雙機和雙語國際化都是以學生為主體的優化政策，方向應該不致改變。高雄市教師職業工會理事長董書攸表示，教育政策有延續性，一旦啟動就不應輕易廢止，不應因執政改組而大幅變更。

在2018市長選舉之前，高雄市教育產業工會與高雄市教師職業工會，就已努力爭取在三級學校教室加裝冷氣機、空氣清淨機，原因是高雄天氣實在太熱，秋冬季空氣品質更差，有了「雙機」，可以提升學生學習效率，改善學習環境。韓國瑜當選市長後，也著手推動校園雙機。

高雄市教育局為校園雙機擬定了4年計畫，從108年起推動校園裝設雙機，也就是冷氣機和空氣清淨設備，去年度已完成34校的裝設；109年裝設100校；110年裝設107校；111年裝設104校，要在4年內裝設完345校。局長吳榕峯表示，雙機裝設原則首先以「弱勢優先」；第二則是學校所在地的AQI值，也就是空品不良日數；第三是鄰近工業區或汙染源距離。今年原本預定裝設68校，教育局為了回應親師生的殷殷期盼，裝設的校數增加到100校，所需的雙機裝設經費，包含校園電力負載系統改善經費，約為6.2億。

高雄市府也擬定了「雙語學校倍增計畫」，推動雙語學校從107學年度4校開始，108學年度已數倍增加到24校、109學年度將達到96校，未來高雄市校園將全面朝向雙語教育。也宣布楠梓高中將轉型為高雄市首座公立「K-12雙語學校」，於110學年度成立國際專班，111學年度起設置國際部，與一般學制雙軌並進，另向下扎根國中部與國小部。

國中教育會考日前寄發成績單，高雄推動雙語的鳥松國中努力「脫C」（C為待加強），英語C的比例降了兩成；鳳林國中也在雙語政策的支持下，英文待加強人數驟降30%，從去年的54%降至今年的24%。家長覺得推動雙語的確有了成效。

「前朝政務官，絶不議論當朝的政策，這是規矩，更是品味！」局長吳榕峯不願對雙機和雙語政策未來的執行表示意見。但教育局內部指出，教育政策都是經過各界討論審核執行，是有共識的方向，「往前走」應該是不成問題，但未來執行的力度與強度，現在也不敢確定。