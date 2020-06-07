豪雨過後 高雄木瓜樹陸續枯死損失慘重

高雄旗美地區種植木瓜258公頃，農委會日前公告上月豪雨災損補助項目，木瓜不在補助名單上。近日農政單位陸續接獲農民通報說，豪雨後木瓜果樹異常枯死，嚴重者果園內高達八、九成果樹死亡，災損與以往不同。高雄市府農業局表示，已要求各地農業課盡速統計災損，協助農民申請補助。

高雄木瓜建立品牌行銷，美濃木瓜主打「月光山」，杉林木瓜則以「紅孩兒」聞名，多數採用網室栽培，農民矮化果樹以利採收。市府農業局指出，高市木瓜種植面積258公頃，主要集中旗美地區，美濃92公頃、六龜55公頃、杉林46公頃、旗山34公頃。

美濃區農會總幹事鍾清輝指出，木瓜果樹約可採收5年，以往豪雨過後，木瓜果粒可能因疫病而腐爛，果實除去仍可繼續成長，損失是當季收入，不過這次勘災發現，不少果樹直接枯死，農民必須整株刨除重新栽種，這次災損與以往豪雨後出現的果實疫病截然不同，杉林、六龜等地情形跟美濃差不多。

市府農業局表示，木瓜屬於延遲性災損，提醒農民盡速向各公所農業課通報以利爭取補助。除農損補助外，農業局也與農業局合作開拓學校通路，新鮮木瓜送進校園營養午餐，增加農友收入，也能讓高雄學子吃到新鮮的在地農產品。