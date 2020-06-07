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今起大解封 潘孟安向網友招手：快來屏東玩

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
國內疫情趨緩，今起大解封，屏東縣政府力推「防疫新生活」，縣長潘孟安今在臉書PO文，「台灣安心大解封，快來樂活屏東遊」。圖／取自潘孟安臉書
國內疫情趨緩，今起大解封，屏東縣政府力推「防疫新生活」，縣長潘孟安今在臉書PO文，「台灣安心大解封，快來樂活屏東遊」。圖／取自潘孟安臉書

國內疫情趨緩，今起大解封，屏東縣政府力推「防疫新生活」，縣長潘孟安今在臉書PO文，「台灣安心大解封，快來樂活屏東遊」，邀請大家展開防疫新生活，從屏東出發，這裡有國際級美景，帶給你好心情。

中央流行疫情指揮中心從今日起擴大鬆綁生活防疫規範，屏東縣政府5月底召開「防疫新生活運動」，讓機關與民眾在落實防疫之虞，逐步回歸正常生活。

 潘孟安說，疫情趨緩之際，未來縣府持續配合中央防疫政策同步放寬各項限制，呼籲民眾落實個人衛生防護，隨時保持手部清潔，若無法維持安全社交距離，應戴口罩，且配合實聯制，若有身體不適在家休息避免出入公共場所，若有發燒或呼吸道症狀務必戴口罩迅速就醫，大家一起遵從「防疫新生活運動」，啟動防疫樂活新態度。

潘孟安說，防疫人員努力築起防疫網絡，讓大家安心、正常的生活作息。疫情趨緩之際，也是重振國內旅遊觀光最好的時機，屏東在疫情稍緩後將推出更多旅遊型態，包含豐饒物產、多元族群、絕美景致、地貌文化，都是國人首選。鼓勵大家來到屏東旅遊。

  屏東縣政府從6月1日開始，各機關學校在維持社交距離或戴口罩、勤洗手原則下逐步鬆綁，機關學校各出入口門禁解除，洽公民眾進入無需量測體溫、採實聯制（姓名、電話），開放縣府會議室辦理訓練課程及會議。

學校可依據各校場地借用管理原則，開放操場、教室、活動中心、體育館等空間，並遵守防疫相關措施，校園廁所開放使用，畢業旅行及畢業典禮可正常舉行。休閒農場、演藝廳及各類場館等公共場所，在防疫準則下亦可對外開放或恢復辦理活動。

屏東縣遠洋漁船返港後邊境防疫作為仍維持現有檢疫規格，大眾交通運輸、交通車等也要維持需量體溫、戴口罩及保持社交距離。

屏東大學則是從6月8日起開放校園，量測體溫任務全面解除，洽公民眾進入校園依照平日規定辦理，進入校園室內個場所，包括教室、辦公室或圖書館，仍需戴口罩，校內游泳池也會在最短時間內對外開放，屆時另行公告。

國內疫情趨緩，今起大解封，屏東縣政府力推「防疫新生活」，縣長潘孟安今在臉書PO文，「台灣安心大解封，快來樂活屏東遊」。圖／取自潘孟安臉書
國內疫情趨緩，今起大解封，屏東縣政府力推「防疫新生活」，縣長潘孟安今在臉書PO文，「台灣安心大解封，快來樂活屏東遊」。圖／取自潘孟安臉書

社交距離 疫情

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