爭取交通平權 屏東縣府力推原鄉幸福巴士

屏東縣有9個原住民鄉，縣府團隊輔導全數原鄉皆有原鄉幸福巴士服務，其中多個原鄉提供醫療接駁，春日鄉結合醫療院所優先掛號，安排志工協助母語翻譯，貼心服務一推出就獲亮眼成績，成為全國典範。霧臺鄉、來義鄉等公所積極發展幸福巴士，運量逐年增加。瑪家鄉、三地門鄉除營運既有幸福巴士外，同時積極規畫就醫路線與文健站接駁路線，給鄉民更完善的服務。

屏東縣長潘孟安說，原鄉行的正義不容被忽視，過去部分地區公車不普及，縣府團隊為落實友善城市的理念，客製化的原鄉幸福巴士不再只侷限就醫、復健、就學等基本需求，而是能有更多從事戶外休閒、社交活動。屏東地形狹長，大眾運輸建設不普及，幸福巴士對原鄉長輩在生活品質提升上有很大幫助，讓屏東進步加速。

屏東縣府交通旅遊處表示，霧臺鄉共計營運3條路線，一條固定路線往返霧臺鄉公所與百合部落間；兩條預約路線分別為大武部落至寶建醫院，佳暮社區至國仁醫院，解決霧臺鄉偏遠地區就醫不便問題。來義鄉則為全國第一個以無障礙中型巴士營運幸福巴士的鄉鎮，提供接送至枋寮醫院及屏東基督教醫院。

除推動各鄉基本服務外，縣府導入創新服務，爭取智慧城鄉計畫在春日鄉、來義鄉及三地門鄉提供「乘車安心GO」的服務，加入Line好友完成帳號綁定或申請紙本乘車QRcode，上下車刷一下，即可讓連結的親友得知即時乘車資訊，讓民眾乘車時更加安全也能使家人放心。

「幸福巴士也能成為推廣觀光的利器！」泰武鄉原鄉幸福巴士聯絡人顧慧瑛說，屏東大武山孕育出富饒的屏東平原，泰武鄉在屏東縣八大山地鄉中心地帶，沿山公路185縣道蘊含豐富自然人文景觀，包含逐漸茁壯咖啡、可可等農作物，打造觀光產業群聚效應。泰武鄉內的20人巴士目前以發展觀光為主，帶領遊客走訪咖啡廊道、山野之間，頗受好評。