疫情解封選舉激情過後 高雄景區文化據點盼等人潮

國內已達到四個新冠肺炎潛伏期滿，仍維持本土病例零確診且無社區感染，今天正式擴大鬆綁民眾生活防疫規範。高雄市府從6月起，推出7個文化場館門票平日免費、假日優惠票，並舉辦多項活動，今天高雄天氣多雲時陰，加上昨晚選舉激情過後的疲累，上午多景區尚未見出遊的人潮。高雄市文化局表示，場館仍有量體溫，原則上需保持社交距離。

高雄市的文化創意產業在今年1月至4月，藝文場館參觀人數比去年同期少了228萬人次。因為疫情已漸和緩，文化局從6月起推出文化場館門票平日免費、假日優惠票，包括：紅毛港文化園區、打狗英國領事館、鳳儀書院、旗山糖鐵故事館、見城館、再見捌捌陸眷村文化園區、哈瑪星鐵道博物館。活絡藝術市集，提供民眾多元藝文休閒活動去處。

駁二藝術特區表示，因為園區上午10時才開館，上午遊客有限，看起來跟解封前差異不大；駁二人潮大多集中在下午，但昨天下午雷陣雨，駁二園區人潮也有受到氣候影響，希望下午會好一些。有民眾說，昨天投票太HIGH了，累得半死，今天上午先補補眠，精神好了再出門玩。

過去人潮超熱的高雄英國領事館，因為陸客不來加上疫情衝擊，人流大概只剩兩成。現在疫情解封，英領館希望高雄和外縣市遊客多來走走。