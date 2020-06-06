金門力推大膽遊 餐盒超不環保惹爭議

後天就是世界海洋日，金門縣府今天帶頭舉辦淨灘活動，金門縣長楊鎮浯表示全縣要朝減塑的目標來做，但金門縣府力推的大膽島遊程，卻被民眾抨擊一份午餐的餐盒竟有6層包裝，根本是最不環保；對此，縣觀光處表示，會作改進，要求廠商研議用其他更好的包裝方式來替代。

縣府最近正力推大膽島旅遊，日前宣布，每天登島人數上限從去年的150人增加為300人，在後疫情期間，報名人數開始暴增，6月的報名人數已超過3000人，超越去年同期的2710人。

但最近卻有登島的李姓遊客發文抱怨，指島上統一供應供應的午餐咖哩料理包，採過度包裝，塑膠袋等垃圾太多，由於規定個人的垃圾要自行攜帶出島，以致每個人下船都要拿一袋垃圾回去，人手一袋的塑膠袋垃圾成了最諷刺的戰利品。貼文一PO網，引起網友熱烈討論。

遊客批評，非常不解金門縣政府的用意為何？遊覽大膽島的行程中，為了讓遊客體驗所謂阿兵哥現在的「口糧」，竟然在力推環保、垃圾減量的現在，一餐製造了這麼多垃圾，最少5個各式包裝袋、一個塑膠湯匙、一個纸盒、一張餐巾紙及加水加熱後硬如石頭的加熱包。

網友提到，這麼不環保的體驗，讓他覺有罪惡感，還不如不給餐，網友建議縣府是不是再思考一下，提供服務的美意，是否兼顧環保，聽說6月將有6千遊客上大膽島，一想到製造出6千包這種塑膠袋垃圾，就覺得好可怕。

對此，縣議員董森堡認為，大膽島的餐具被民眾抱怨製造垃圾與汙染問題，他覺得登島如果逗留不滿四小時，可以思考是否有用餐的必要？或許也可以改採鼓勵到烈嶼餐館用餐的折價券方式，讓上大膽島的遊客回遊烈嶼用餐消費，一來促進烈嶼地方經濟、二來也可減少大膽島的垃圾負擔。

縣府觀光處表示，咖哩料理包是目前軍方原汁原味的一個加熱式餐盒，希望遊客透過親手操作，能夠體會軍方以往在這島上日常的堅辛；同時，也減低了炒泡麵（原先島上提供的午餐），對於島上有限水源的供應。

觀光處提到，不管是炒泡麵或者是加熱式餐盒，都是屬島外運送上島的，在處理過程均會留下相當的垃圾量，不過炒泡麵處理後由同仁集中整理，而加熱式餐盒，是請遊客協助，對環保而言都有負擔。會要求廠商研議用其他更好的包裝方式來替代，以作改進。