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全台解封 屏東縣交旅處：提醒業者做好防疫不掉以輕心

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
疫情趨緩，明起全台大解封，屏東縣政府交旅處長黃國維說，雖然防疫解封，但不能掉以輕心，會要求旅宿業者，依照防疫手冊指引，做好相關防疫措施。圖為屏東縣政府外觀。記者劉星君／攝影
疫情趨緩，明起全台大解封，屏東縣政府交旅處長黃國維說，雖然防疫解封，但不能掉以輕心，會要求旅宿業者，依照防疫手冊指引，做好相關防疫措施。圖為屏東縣政府外觀。記者劉星君／攝影

疫情趨緩，明起全台大解封，屏東縣政府交旅處長黃國維說，雖然防疫解封，但不能掉以輕心，會要求旅宿業者，依照防疫手冊指引，做好相關防疫措施，包括實名制登記要求，房間內相關清潔維護，若沒有辦法保持社交距離，記得要戴口罩。

黃國維說，6月7日解封，恢復一般常態，縣府也推出防疫新生活，基本防疫作為，仍依中央疫情指揮中心指引辦理，搭乘大眾運輸工具時，維持社交距離，若沒有辦法維持，建議民眾還是要戴口罩。

黃國維說，屏東縣的風景區大都是大自然型為主，他提醒民眾到餐廳用餐，或是人潮聚集的夜市等，若無法維持社交距離還是要戴口罩。

夏天到了，大家喜歡玩水，交旅處呼籲，玩水到安全、有合法救生員地方玩水。另外，也提醒旅宿業者，不能掉以輕心，依照防疫手冊做好相關防疫措施。

黃國維提到，根據業者回報，目前6月的恆春半島的訂房量，平均有達到8成，未來看端午連假會不會再增溫；縣府未來搭配交通部觀光局安心旅遊政策，規畫一連串相關優惠措施。

恆春半島地區一名旅宿業者說，今天墾丁地區住宿率幾乎有7成，有些旅客臨時訂房，原本想住星級旅館，都不好訂，考量價格因素，來住民宿。

這名旅宿業者提到，今年2月疫情延燒，屏東縣觀光協會與台東縣觀光協會聯合發行「我愛東東消費券」，聯合優惠到6月底，有3、40個民宿業者參與，近期就有許多民眾使用。

屏東縣政府 社交距離 疫情
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