將錯就錯的阿塱壹古道 牡丹旭海人聽到火就來

屏東縣牡丹鄉146年前發生的「牡丹社事件」，在有年輕族人發起正名成為族人討論話題的同時，牡丹鄉旭海村民仍持續為爆紅、外界慣稱的阿塱壹古道推動正名；據學者專家考證它的名稱應是「瑯嶠、卑南古道旭海至南田段」，村民經多年努力，效果雖不明顯，遊客還勸在地人別太在意，但旭海村民和學者態度堅持，不能將錯就錯。

台東縣達仁鄉南田村至屏東縣牡丹鄉旭海村間的濱海步道，是台灣最後一段未開通公路的海岸線，全長8.4公里；公路局原計畫貫通台東南田至屏東旭海的台26線，環團以守護「台灣海岸最後一塊淨土」力阻，縣府101年依文化資產保護劃設「旭海、觀音鼻自然保留區」，需申請進入且採總量管制，成為人氣爆紅的古步道，外界習慣稱阿塱壹古道。

「套句閩南人常說的，別把竹竿和菜刀兜在一起！」曾任旭海村長的鄉代表潘呈清說，旅行社多安排台東端進，屏東端出，村民早期常聽到「阿塱壹」，但學者專家考證是「張冠李戴」的錯誤，屏東縣政府都曾錯誤引用，經抗議後才修正，村內觀光導引指示牌也已更正，多年下來效果雖不明顯，導覽解說員說明要尊重在地人感受時，還有遊客反勸在地人別太在意，聽了很不是滋味。

吳姓導覽解說員說，遊客聽到正確名稱「瑯嶠、卑南古道旭海至南田段」時，常笑說名稱太長記不得，直說阿塱壹較順口又好記，他總會不厭其煩地提醒，「地名是居民根深蒂固的感情連結，很在意被叫錯的」；研究恆春半島古道的文史工作者劉還月說，真正的阿塱壹古道是現在獅子鄉內獅村到台東安溯溪上游阿塱壹舊社址一段東西向山路古道，2條不同的古道，怎能混為一談。