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世界海洋日前夕 金門啟用保麗龍減容櫃可減積9成

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯、環境保護署技監兼署長室主任馬念和海洋委員會海洋保育署副署長宋欣真（由上至下）帶頭操作保麗龍減容。記者蔡家蓁／
金門縣長楊鎮浯、環境保護署技監兼署長室主任馬念和海洋委員會海洋保育署副署長宋欣真（由上至下）帶頭操作保麗龍減容。記者蔡家蓁／

配合即將到來的6月8日國家海洋日，金門縣政府今天特別舉辦「浯居無塑、淨灘愛海」活動，邀請600多位志工與鄉親一起來淨灘，共清理垃圾1.43公噸、保麗龍0.83公噸、寶特瓶128公斤，活動中也進行全球第一台移動式海廢保麗龍減容櫃正式啟用，縣府表示，有了這台減容櫃，未來將可協助解決大量的海漂保麗龍問題。

這項活動，今天上午在狗嶼灣（復國墩沙灘）舉行，由縣長楊鎮浯主持，包括海洋委員會海洋保育署副署長宋欣真、環境保護署技監兼署長室主任馬念和、各鄉鎮長、光寶科技股份有限公司企業永續發展委員會處長陳慶暉、齊輝環保科技有限公司總經理高月清等人與600多位的民眾、各社區環保志工及相關團體共同參與。

在鄉親共同見證下，楊鎮浯帶領與會貴賓，啟用海廢保麗龍減容櫃，正式宣告金門堆積百餘公噸的海漂保麗龍，將有全新、環保、循環經濟的處理方式；隨後由環保局實際解說及操作減容櫃，並展示保麗龍處理後，當作原料再生製造的滑鼠及鍵盤，讓現場與會的貴賓及民眾，更加瞭解減容櫃處理方式及廢棄物處理的新穎技術。

楊鎮浯表示，自上任以來，特別重視海洋保護及海漂保麗龍去化問題，過往處理保麗龍方式，雖減小體積，卻不利回收利用，造成去化管道出現問題，達百噸保麗龍堆置在大洋掩埋場。在環保局協調光寶科技及齊輝環保科技公司下，保麗龍落實廢棄物變產品。

他也提及，6月7日是新冠肺炎解封，從疫情爆發至今，金門仍維持零確診，感謝鄉親配合縣府防疫政策，讓金門保持相對安全，透過今日活動讓鄉親為疫情解封後的生活暖場。

今天在民眾及志工的共同努力下，總共清理超多的海漂垃圾，使海岸線恢復乾淨樣貌，此次海漂垃圾共清理1430公斤垃圾；其中以保麗龍數量最多，重量830公斤；其次為寶特瓶，重量128公斤，成果豐碩。

活動最後，縣府以水試所提供自行培育的黃鰭鯛魚苗，進行放流，希望復育金門海域漁業資源，建立生生不息的海洋生態環境。

金門縣長楊鎮浯等人與參與的志工團體、鄉親們合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯等人與參與的志工團體、鄉親們合影。記者蔡家蓁／攝影
數百位志工在狗嶼灣進行淨灘，清出大量的垃圾與保麗龍。記者蔡家蓁／攝影
數百位志工在狗嶼灣進行淨灘，清出大量的垃圾與保麗龍。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦「浯居無塑、淨灘愛海」活動，與會貴賓共同啟動活動。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦「浯居無塑、淨灘愛海」活動，與會貴賓共同啟動活動。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯、海洋委員會海洋保育署副署長宋欣真、環境保護署技監兼署長室主任馬念和、金門環保局長楊建立等人一起按鈕啟動減容櫃（由右至左）。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯、海洋委員會海洋保育署副署長宋欣真、環境保護署技監兼署長室主任馬念和、金門環保局長楊建立等人一起按鈕啟動減容櫃（由右至左）。記者蔡家蓁／攝影

保麗龍 金門 楊鎮浯

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