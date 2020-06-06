世界海洋日前夕 金門啟用保麗龍減容櫃可減積9成

配合即將到來的6月8日國家海洋日，金門縣政府今天特別舉辦「浯居無塑、淨灘愛海」活動，邀請600多位志工與鄉親一起來淨灘，共清理垃圾1.43公噸、保麗龍0.83公噸、寶特瓶128公斤，活動中也進行全球第一台移動式海廢保麗龍減容櫃正式啟用，縣府表示，有了這台減容櫃，未來將可協助解決大量的海漂保麗龍問題。

這項活動，今天上午在狗嶼灣（復國墩沙灘）舉行，由縣長楊鎮浯主持，包括海洋委員會海洋保育署副署長宋欣真、環境保護署技監兼署長室主任馬念和、各鄉鎮長、光寶科技股份有限公司企業永續發展委員會處長陳慶暉、齊輝環保科技有限公司總經理高月清等人與600多位的民眾、各社區環保志工及相關團體共同參與。

在鄉親共同見證下，楊鎮浯帶領與會貴賓，啟用海廢保麗龍減容櫃，正式宣告金門堆積百餘公噸的海漂保麗龍，將有全新、環保、循環經濟的處理方式；隨後由環保局實際解說及操作減容櫃，並展示保麗龍處理後，當作原料再生製造的滑鼠及鍵盤，讓現場與會的貴賓及民眾，更加瞭解減容櫃處理方式及廢棄物處理的新穎技術。

楊鎮浯表示，自上任以來，特別重視海洋保護及海漂保麗龍去化問題，過往處理保麗龍方式，雖減小體積，卻不利回收利用，造成去化管道出現問題，達百噸保麗龍堆置在大洋掩埋場。在環保局協調光寶科技及齊輝環保科技公司下，保麗龍落實廢棄物變產品。

他也提及，6月7日是新冠肺炎解封，從疫情爆發至今，金門仍維持零確診，感謝鄉親配合縣府防疫政策，讓金門保持相對安全，透過今日活動讓鄉親為疫情解封後的生活暖場。

今天在民眾及志工的共同努力下，總共清理超多的海漂垃圾，使海岸線恢復乾淨樣貌，此次海漂垃圾共清理1430公斤垃圾；其中以保麗龍數量最多，重量830公斤；其次為寶特瓶，重量128公斤，成果豐碩。