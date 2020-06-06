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146年前排灣族慘烈歷史傷痕 後代不堪屈辱正名討公道

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東縣牡丹鄉石門社區發展協會發起牡丹社事件紀念日正名為sevalitan（排灣語）活動，年輕族人以行動劇表達心聲，希望凸顯在地史觀並落實歷史轉型正義。圖／讀者提供
屏東縣牡丹鄉石門社區發展協會發起牡丹社事件紀念日正名為sevalitan（排灣語）活動，年輕族人以行動劇表達心聲，希望凸顯在地史觀並落實歷史轉型正義。圖／讀者提供

1874年5月22日，屏東排灣族人據險抵禦以懲兇之名入侵的日軍攻勢，最後寡不敵眾，史稱「牡丹社事件」，部分年輕族人認為外來文字詮釋無法撫慰146年來的創傷，最近發起正名為「sevalitan」（排灣語）活動，希望凸顯在地史觀並落實歷史轉型正義；牡丹鄉公所則表示透過學術研討會、立紀念日、規畫建紀念館，已建立歷史詮釋話語權的自主性，無改名必要，正反聲音相互激盪。

1871年，琉球王國宮古島民的進貢船因颱風漂流至台灣東南海岸八瑤灣，54人被當地的牡丹社和高士佛社排灣族人殺害，12人逃出；3年後，日本以「懲兇」之名出兵台灣，排灣族人在現在的牡丹鄉石門隘口奮勇抗敵，激戰數日，牡丹社頭目阿碌古等上百勇士戰死，日軍大肆焚燒部落報復，最後和談落幕，史稱「牡丹社事件」。

「百年多來族人的英勇事蹟，始終流於文獻負面評價，祖先守護傳統領域的歷史，被殖民者的命名所框架！」發起正名的牡丹鄉石門社區發展協會理事長杜詩豪說，這場抵禦外侮的衝突，身為此歷史文化遺產的繼承人，5月22日這天沒有被尊榮地紀念著，甚至連當時參與捍衛領域的族人臉譜都是模糊的，在英靈未被善待、長期被屈辱下發起正名活動，希望還給先人一個公道，也賦予當代與未來族人轉型正義的開端。

他說，中文命名不足以表現排灣族人用字習慣，又充滿國族主義與國際法的生硬權利關係，沒有文化深遠意涵，當時是汝乃溪、牡丹溪與竹社溪三大流域邦聯部落集體抵抗日軍行動，sevalitan語意廣義為「繼承、承襲、祖靈、跨越」，不僅是劃時代創新與富含文學性用字，也取代歷史狹隘的地域性；推動正名除記取歷史沉痛教訓，擺脫殖民者論述與地緣政治框架，也跳脫語言文字刻板用法，用自己的詞彙來紀念先人歷史。

「轉型正義是因為不正義，試問有？」牡丹鄉公所有關主管說，過去多是漢人和日人殖民史觀點，當時的排灣人被塑造殺人魔，前牡丹鄉長林傑西、陳英銘辦研討會、訂紀念日、設紀念公園並規畫紀念館，已建立自主詮釋歷史觀點的自主性，強調是文化、語言隔閡產生誤會造成的悲劇，希望以歷史為鏡，學習和解，用愛化解仇恨，無改名必要，會持續溝通化解歧見。原民立委伍麗華說，正名代表著歷史話語權回到在地族人手中，應被鼓勵及尊重，這也是各地原住民族正努力的方向。

排灣族 日軍 轉型正義 原住民

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