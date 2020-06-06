投票日挺農民 農產直賣所讚韓團隊：沒有市府沒有我們

高雄市長韓國瑜罷免投票登場，暫時拋下政治熱，韓安排到旗山、美濃視察農業，第二站到旗山糖廠社區，視察高雄農產直賣所，了解當地農村旅遊經濟復甦狀況，社區理事長肯定農業局作為，感性喊話「沒有高雄市政府就沒有今天的直賣所！」

社區理事長談到，目前報名來體驗一日農夫和遊園教育的梯次已排到8月底，期盼疫情稍緩後，前來旅遊的人次能再衝高。

韓國瑜由農業局長吳芳銘等人陪同，視察當地農特產品與社區製作的特色手工藝品，看到居民將空罐頭重新利用，製成手工藝品，韓大讚居民創意。