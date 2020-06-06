圖書館防疫新禮貌運動 呼啦圈、1米明士帽隔社交距離

6月7日起國內將大規模解封，高市圖鼓山分館推出防疫新禮貌運動，小朋友聽故事要用「呼啦圈」圈出社交距離，還有用「一米明士帽」、「一米棒彩色空心泡棉管」，方便在室內實行新社交距離，確保小朋友處在安全的環境中，享受閱讀和聽故事的樂趣。

高市圖鼓山分館主任劉秀珍表示，受到小朋友歡迎的「鼓山說故事時間」，今年因新冠疫情2月起停辦，預定6月每周五、六、日起，重新開始fun心聽故事。首場由故事達人林妙珍、孫若薇、黃美芳為小朋友帶來好聽又好玩的故事﹤我們來洗手﹥、﹤我們把細菌殺光光﹥、﹤戴口罩的動物村﹥。

說故事現場地上放了許多呼啦圈，小朋友好奇是要搖呼啦圈嗎？但其實是讓親子個別坐在裡頭，以保持社教距離。還可以戴上「一米明士帽」，長長的帽翅可以自然的隔出安全社教距離。小朋友們覺得新鮮有趣。

鼓山分館資深志工阿香姊表示，提出呼啦圈圈出小朋友聽故事社交距離，是志工們為重新說故事活動腦力激盪出來的點子；並參考中西最新創意社交距離「一米明士帽」、「一米棒彩色空心泡棉管」，方便在室內實行新社交距離。小朋友們喜歡玩在一起，有時就忘了要保持距離，戴上創意明士帽、坐在呼啦圈裡，就不用時時擔心了。