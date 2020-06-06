視察美濃木瓜災損 韓國瑜：加快補助速度

今天是高雄市長韓國瑜罷免案投票日，韓國瑜與農業局長吳芳銘、議員林義迪、朱信強、鍾易仲等人到美濃視察木瓜農損狀況，農友反映，日前豪雨加上雨後烈日照射，木瓜損失慘重，韓國瑜指示農業局與區長盡速統計災損，全力協助後續補助作業。投票日這天，韓選擇與農民站在一起，持續拚市政。

美濃木瓜農對韓市長說，高雄日前連續豪大雨，木瓜在烈日照射下產生大量農損，有農園損失超過8成，期盼高雄市政府能幫忙，對損失慘重的農友進行個別補助。

韓勘災時臉色沉重，他說，農民朋友一整年心血毀於一旦，農民心在淌血，市府團隊將心比心，已指示農業局和區長要盡速幫忙統計相關數據。