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視察美濃木瓜災損 韓國瑜：加快補助速度

聯合報 / 記者王慧瑛徐白櫻蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜今天上午安排到美濃、旗山視察，到木瓜園了解農損情況。圖／高雄市政府提供
高雄市長韓國瑜今天上午安排到美濃、旗山視察，到木瓜園了解農損情況。圖／高雄市政府提供

今天是高雄市韓國瑜罷免案投票日，韓國瑜與農業局長吳芳銘、議員林義迪、朱信強、鍾易仲等人到美濃視察木瓜農損狀況，農友反映，日前豪雨加上雨後烈日照射，木瓜損失慘重，韓國瑜指示農業局與區長盡速統計災損，全力協助後續補助作業。投票日這天，韓選擇與農民站在一起，持續拚市政。

美濃木瓜農對韓市長說，高雄日前連續豪大雨，木瓜在烈日照射下產生大量農損，有農園損失超過8成，期盼高雄市政府能幫忙，對損失慘重的農友進行個別補助。

韓勘災時臉色沉重，他說，農民朋友一整年心血毀於一旦，農民心在淌血，市府團隊將心比心，已指示農業局和區長要盡速幫忙統計相關數據。

吳芳銘提到，農業局和教育局整合，接下來會將新鮮截切木瓜送進高雄市校園營養午餐，能增加農友收入，也能讓高雄學子吃到新鮮的在地農產。

高雄市長韓國瑜今天上午安排到美濃、旗山視察，看農損、香蕉外銷情況等，持續拚市政，選擇與農民站在一起。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天上午安排到美濃、旗山視察，看農損、香蕉外銷情況等，持續拚市政，選擇與農民站在一起。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天上午安排到美濃、旗山視察，看農損、香蕉外銷情況等，持續拚市政，選擇與農民站在一起。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天上午安排到美濃、旗山視察，看農損、香蕉外銷情況等，持續拚市政，選擇與農民站在一起。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天上午安排到美濃、旗山視察，到木瓜園了解農損情況。圖／高雄市政府提供
高雄市長韓國瑜今天上午安排到美濃、旗山視察，到木瓜園了解農損情況。圖／高雄市政府提供
高雄市長韓國瑜今天上午安排到美濃、旗山視察，看農損、香蕉外銷情況等，持續拚市政，選擇與農民站在一起。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天上午安排到美濃、旗山視察，看農損、香蕉外銷情況等，持續拚市政，選擇與農民站在一起。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天上午安排到美濃、旗山視察，到木瓜園了解農損情況。圖／高雄市政府提供
高雄市長韓國瑜今天上午安排到美濃、旗山視察，到木瓜園了解農損情況。圖／高雄市政府提供

韓國瑜 農民 高雄市

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