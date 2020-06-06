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小琉球全台首創「咕咕幣」 遊客餓肚子時想到它
屏東小琉球每年有百萬遊客造訪，為減輕一次性餐具造成的環境負荷，繼公部門推行琉行杯共享租借行動，在地環保團體海湧工作室與台灣咾咕嶼協會，前年推出獎勵淨灘用的「沙灘貨幣」後，今年又推出「飛炫box便當盒租借」，選在世界海洋日6月8日開跑，最大亮點是需搭配以回收保麗龍製作的「咕咕幣」，讓環保餐盒租借增添趣味性和教育性。
「飛炫box取自英文的『fashion』，希望使用環保餐具變成一件跟得上潮流又時尚的事，讓垃圾從源頭減量」，海湧工作室副執行長郭芙說，要借環保餐具，先到配合店家以扭蛋遊戲獲得咕咕幣，次數不限也無期限，可收藏當紀念品或歸還退費，扭蛋殼也是募集而來二次利用，未來會用徵求方式募集，扭完蛋後可將蛋殼連同扭蛋內的紙條放回機旁小盒子，讓資源能循環再利用。
台灣咾咕嶼協會理事長蔡俊吉表示，希望大家肚子餓到咕咕叫的時候就想到「咕咕幣」，故取了可愛又響亮的名稱，它取材自回收保麗龍，經鑄模重複使用，幣上美麗的手繪圖樣每個都獨一無二；希望藉此吸引人來借餐具、了解環保議題，支持協會做更多行動守護環境；便當盒使用完畢預歸還前，可簡單沖洗一下，送回的清洗後還會以烘碗機高溫殺菌，讓人安心使用。
5台扭蛋機放置在琉球番、粥太太、澎坊免稅店、樓仔厝、氮醉等店家服務遊客，取得「咕咕幣」可在以上店家或在好事好室、海洋甜心、杉吉商行、飛魚卵起司烤餅借碗，退幣服務僅限琉球番、好事好室、樓仔厝。大鵬灣國家風景區管理處表示，餐具租借是鼓勵低碳旅遊很棒的方式，讓遊客用更方便方式減塑，但自備餐具從源頭減量才是減塑不二法門。
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