印尼藝術家與南漂青年駐點潮州 戲說三共描述百年老宅

駐點屏東縣潮州鎮的印尼籍藝術家 I Wayan Sadera與南漂青年樂雅琪，陪伴三共社區推動社區劇場計畫，以百年老宅為故事基地，帶著居民製作大偶面具，讓社區阿公阿嬤及小朋友透過「戲說三共」，活化老建築，串起跨世代的生活記憶。

位在東港溪畔的三共社區，是潮州鎮最具自然生態環境地方，也擁有歷史悠久的百年古厝及豐富人文。原本的老宅經過改造，變身為潮州古農村暨生態教室。今年社區在屏東縣政府文化處社造計畫補助，辦理藝術工作坊及社區劇場，從踏遍一世紀的老宅慢慢說起，喚起居民參與熱情。

半年前進駐老宅I Wayan Sadera與樂雅琪，成立ArtRumah努瑪工作室，兩人一同參與計畫，I Wayan Sadera指導人偶工藝，樂雅琪與居民發想戲劇題材。白天在社區活動中心製作道具，晚上聚在老宅排演，樂雅琪說，沒想到第一次在三共老宅辦活動，大人小孩參與熱烈，周邊社區民眾也來軋一腳。

I Wayan Sadera來自印尼峇里島的烏布，在台駐村已超過10年，台灣儼然成為他第二個家，擅長竹編、鐵雕、木雕及馬賽克，曾參加許多社區舉辦嘉年華遊行及創作工坊，指導社區做大型藝術花車、編製偶具、踩街表演服裝。

I Wayan Sadera因來台參與夢想社區基金會的駐村藝術家計畫，結識基金會成員樂雅琪，過去經常協助一些縣市社區運用當地特色、文化舉辦藝術嘉年華活動。「因為接觸社區，感受到人與人之間互動的溫度。」讓I Wayan Sadera留在台灣，分享他的技藝。樂雅琪說，他們希望透過文化與藝術在這裡打造夢想社區，讓三共變得不一樣。

三共社區理事長程文科說，藝術融入社區，藉由戲劇傳達「共存、共享、共勉」三共意涵，也讓年輕一輩認識社區的過往面貌。