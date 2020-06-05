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鑽研雕刻45載 「文山師」獲高雄市模範勞工

聯合報 / 記者徐如宜／高雄報導
「文山師」林文山鑽研雕刻45年，精於傳統佛像雕刻工藝，獲選為高雄市模範勞工。圖／高雄市勞工局提供
「文山師」林文山鑽研雕刻45年，精於傳統佛像雕刻工藝，獲選為高雄市模範勞工。圖／高雄市勞工局提供

高雄市雕刻業職業工會理事長林文山，人稱「文山師」，鑽研雕刻45個年頭，精於傳統佛像雕刻工藝，左撇子的他，創作動作敏捷精準，在木雕領域有一席之地，今年獲選為高雄市模範勞工。他說，希望透過創意加值，持續創作出深植人心作品。

林文山14歲拜師學習佛像雕刻，在傳統嚴厲師徒制教育下，即使遇到許多困難與磨難，仍堅持「吃得苦中苦，方為人上人」，以正向態度探索各種木材種類、質地、材紋結構、香氣等特性。他謙虛鑽研各家工法、雕刻風格及流派等基本功，奠定深厚功力，成為出類拔萃的匠師。

林文山說，佛像慈祥面容，可讓人心靈平靜，創作過程，也能獲得正能量。一般雕刻師傅慣用右手，林文山卻是左撇子，動作更加敏捷精準，「是怪手，也是快手」，包含左營萬年祭、鳳山天公廟天公生祭祀、各大廟宇建醮活動、媽祖遶境等，都能看到他的作品。

高雄市勞工局長王秋冬說，文山師深耕人文藝術領域，將刀鋒刻入歲月，擁有精湛手工技藝與不凡的匠師精神。傳統師徒制逐漸式微，他仍堅守本業，且樂於提攜後輩，相當難得。

高雄市

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