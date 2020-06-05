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金門產遊博覽園區月底動工 楊鎮浯盼邀特產龍頭進駐

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門的產博園區即將在本月底動工，金門縣長楊鎮浯（左二）今天偕同建設處長文水成(左三）拜會各特業業者，傾聽業者的意見。記者蔡家蓁／攝影
金門的產博園區即將在本月底動工，金門縣長楊鎮浯（左二）今天偕同建設處長文水成(左三）拜會各特業業者，傾聽業者的意見。記者蔡家蓁／攝影

金門的產遊博覽園區園區預計本月底開工，縣長楊鎮浯今天偕同建設處處長文水成拜會地區特產業者代表，傾聽業者對於園區租金規劃的建言，楊鎮浯表示，未來租金將搭配優惠及獎勵措施，減緩業者初期投入成本。

楊鎮浯下午陸續拜會聖祖食品、馬家麵線、陳金福號貢糖、一來順貢糖等特產業者，傾聽業者意見，及新冠肺炎疫情紓困措施的建言。

建設處表示，金門地區的伴手禮、特產、食品業者要走向市場化，工廠必須符合政府的都市計畫、環境影響等各項規範。產博園區明年1月辦理招租作業；租金將搭配優惠及獎勵措施，以減輕業者初期投入成本。

經行政院核定「離島重大建設計畫」的「金門產遊博覽園區」的停車場、污水廠、公園、綠地、水利、電力、電信、道路等基本公共建設，將在6月開工。產博園區面積共11.92公頃，已經有22家在地特產、食品加工業者登記土地用地需求，已超過產業園區規劃土地面積，十分叫好。園區分兩階段施工，第一期明年6月完工，第二期後年4月完工。

楊鎮浯表示，今天走訪業者主要說明縣府啟動即將招標的產博園區的規劃，更深入了解業者的需求和期待，希望解決地區業者長久沒有適合土地使用的問題。另隨著新冠肺炎疫情趨緩，如何振興地區經濟產業，也聽聽業者的聲音，作為政府參考。

聖祖食品總經理陳緣姿建議，除了工廠以外，縣府是否也應該要把商圈規劃納入整體設施規劃，輔導其他在地小型業者，由政府來規劃，在招商出租，讓產業園區未來也可以打造成新商圈，讓遊客多一個選擇的購物地點。若未來有意願進駐之廠商，如若沒有如期履約，縣府應有相對應的配套措施，來避免園區變成空置問題。

馬家麵線總經理馬志亮針對租金問題表示，若租金過高業者負荷不了，他希望能在租金方面給予優惠，採取逐年增加方式業者或可接受。此外，他也認同鼓勵業者進駐，讓產業提升。

楊鎮浯表示，聽到很多業者心聲，大部分業者關注土地租金優惠和退場機制，縣府會一一與業者取得共識，盡量朝輔導優惠方式，讓業者進駐，希望帶動金門產業升級，同時讓業者有一個放心的環境，無後顧之憂全力衝刺。

金門縣長楊鎮浯（右二）偕同建設處長文水成(右一）拜會金門知名的馬家麵線，與總經理馬志亮夫婦（左）研商產博園區。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（右二）偕同建設處長文水成(右一）拜會金門知名的馬家麵線，與總經理馬志亮夫婦（左）研商產博園區。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（左二）今天偕同建設處長文水成(右一）拜會知名的馬家麵線，並強力推薦產品。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（左二）今天偕同建設處長文水成(右一）拜會知名的馬家麵線，並強力推薦產品。記者蔡家蓁／攝影

楊鎮浯 金門 新冠肺炎

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