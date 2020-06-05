馬祖海巡捍衛漁權 陸船越界違規遭查扣
馬祖海巡隊今天於莒光海域查獲陸籍漁船越界違規作業，危及馬祖海域漁業資源，海巡隊隨後將漁船帶回南竿扣留查處，且為避免造成防疫破口，執勤人員也全程落實各項防疫措施。
馬祖海巡隊在距離莒光蛇山1.1浬處，查獲一艘陸籍船舶越界作業，危害馬祖漁業資源及漁民權益，馬祖海巡隊莒光分隊登船檢查，發現這艘船無船名、無船舶證書及船籍港口登記，為陸方船舶，船上共有漁獲15公斤、漁網15件，共4名船員。
為維護台灣漁業資源及漁民作業權益，馬祖海巡隊莒光分隊監督陸方船舶將漁獲海拋，並依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」將陸籍漁船及漁民押返南竿隊部偵辦。
由於正值嚴防新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）與非洲豬瘟期間，海巡人員實施登檢、扣留及調查作業全程做好防疫措施，全員初步量測體溫都正常，也未於船上發現豬肉製品。
海巡署表示，防疫期間為確保執勤安全，登檢扣留時均要求執勤人員做好防疫，並呼籲漁民勇於舉報大陸漁船蹤跡，撥打海巡署服務專線118報案。
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