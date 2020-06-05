澎湖大倉媽祖園區是否續建 將由民調決定

爭議多時的澎湖大倉媽祖文化園區是否續建案，澎湖縣政府決定自8日起至12日止委託2家民調公司進行民調，將依民調結果，決定是否在原址續建。

縣府發言人陳其育表示，有關大倉媽祖文化園區是否續建案，議會在上一會期決議進行全民調，以了解當地居民對續建案的意向，縣長賴峰偉尊重議會決議，指示在公正客觀和透明下，交由縣府政風處負責處理。

陳其育表示，縣府政風處已洽請全國公信力和台灣趨勢研究公司2家民調公司，8日起至12日止以電腦隨機抽樣方式進行電話民調，2家民調公司將各自完成1068人民調，並邀正反雙方在民調現場監督。

陳其育強調，縣府對於大倉媽祖文化園區是否續建案，已要求支持與反對雙方都應尊重，未來並接受民調結果，若支持大倉續建的比率較高，縣府將立即向議會提出續建案，若反對者居多，縣府會決定另外在馬公重光開發區進行興建規畫。