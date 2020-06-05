快訊

新店香雞城永久停業 原屋主招租1年租金竟要240萬

屏府野放2海龜 眾人送「安安」「嘉玲」回大海

中央社 / 屏東縣5日電
今天是「世界環境日」，屏東縣政府在琉球鄉中澳沙灘野放2隻海龜，綠蠵龜取名「安安」，玳瑁取名「嘉玲」，包括官員、海巡人員、志工及小學生約150人，歡送2隻海龜重返大海。示意圖。聯合報系資料照／記者陳弘逸翻攝
今天是「世界環境日」，屏東縣政府在琉球鄉中澳沙灘野放2隻海龜，綠蠵龜取名「安安」，玳瑁取名「嘉玲」，包括官員、海巡人員、志工及小學生約150人，歡送2隻海龜重返大海。示意圖。聯合報系資料照／記者陳弘逸翻攝

今天是「世界環境日」，屏東縣政府在琉球鄉中澳沙灘野放2隻海龜，綠蠵龜取名「安安」，玳瑁取名「嘉玲」，包括官員、海巡人員、志工及小學生約150人，歡送2隻海龜重返大海。

野放活動，由海洋委員會海巡署、大鵬灣管理處、海生館、琉球鄉公所、琉球鄉觀光發展協會、高雄大學、大仁科技大學、琉球鄉各小學、福智文教基金會及小琉球海洋志工隊等共150人共同參與。

眾人先清淨中澳沙灘垃圾，志工並潛水清除海底垃圾後，「安安」與「嘉玲」在眾人齊呼「加油」聲下，從沙灘爬向大海、划入海洋。

縣府表示，綠蠵龜「安安」去年8月被發現擱淺在興達發電廠海域，後送至國立海洋生物博物館收容並療養舊傷；而玳瑁「嘉玲」則是去年6月在高雄蚵子寮漁港被發現，後送至海生館收容，當時體表有嚴重創傷、肺炎、貧血及無法潛水。

縣府將海龜的野放過程以「網路直播」方式，讓更多無法到場的民眾，一起為「安安」與「嘉玲」祝福。

配合「世界環境日」，縣政府自5月底邀請小琉球的「海龜防衛隊長」蔡正男到琉球鄉各小學，以「洄龜自然海洋之反思」為主題，進行巡迴演講及海洋廢棄物手作DIY教學，灌輸學童生態保育觀念。

縣府表示，海洋生態環境永續發展，亟需公、私部門及遊客通力合作，人為垃圾如手搖杯、寶特瓶和保麗龍等塑膠垃圾，往往造成海龜誤食危害生命，垃圾如布滿沙灘則會影響海龜產卵，呼籲民眾養成自備環保袋（杯）及餐具習慣，旅行隨手將自己的垃圾帶走。

小琉球 海龜 沙灘

延伸閱讀

綠蠵龜命喪墾丁船帆石！海生館將進一步研究死因

影／佛州鱷魚頻闖民宅！想吃海龜裝飾品 還在門口打架

擱淺小抹香鯨 基隆出海野放

小抹香鯨擱淺徹夜救援 野放回歸大海

相關新聞

高雄某營區進住國際移工集中檢疫 高市府被矇在鼓裡

高雄市某營區6月起有剛入境的國際移工進住集中檢疫，高雄市衛生局直至議員質詢才知情，高雄市議會國民黨團議員今午開記者會，譴...

高雄南華商圈重現「𩻸港埔」風華 拍照打卡又有好康

高雄捷運美麗島站東南面的南華商圈，最近「添新裝」，商圈牆面加上木棉花彩繪，主要穿廊上方掛上鯉魚旗。南華商圈發理事長楊福順...

新鮮人求職免碰壁 高市府公布「求職祕笈」

社會新鮮人求職如何避免到處碰壁？高雄市政府為協助應屆畢業生順利就業，邀資深人資顧問、企業主拍攝「求職祕笈」系列影片指導求...

屏東愛文芒果評鑑 禮盒包裝與果品包裝首次列評比

選出屏東縣當季最優質的愛文芒果，屏東縣政府舉辦2020年屏東縣愛文芒果品質評鑑比賽，為民眾挑選出最優秀的愛文芒果，同時也...

疫情趨緩解禁！金門著名軍事景點擎天廳 6月9日重新開放

位於太武山腹可容納上千人的擎天廳，因壯觀且渾然天成的景色，一直是遊客參訪的熱門景點，但因受新冠肺炎疫情影響，自今1月31...

疫情過後拚觀光！票選百大美饌感受舌尖上的高雄

2020年是打狗更名高雄100周年，高雄市觀光局辦「高雄100 百選美饌」票選，透過嚴格的評選，要為海內外遊客提供道地的...

大型活動解封 旗山天后宮7月14日起遶境6天

高雄旗山天后宮四年一度的平安遶境因新冠肺炎疫情延後，天后宮管委會表示，近日疫情趨緩，原本預計在4月6日舉辦的遶境行程確定...

水稻泡水倒伏才符天災救助 泡水在來米就是直挺怎麼辦

5月下旬的豪雨造成屏東縣農業災損，農委會上月30日公告14鄉鎮市為辦理農業天然災害現金救助地區，對受損水稻和蔬果辦理救助...

空軍搖籃變文資亮點！岡山樂群村活化立委促加快

高雄岡山區是台灣空軍搖籃，樂群村是早期空軍將官官邸，在被列為古蹟及歷史建築保留後，將分為三期工程整修，民進黨立委邱志偉近...

「文山師」鑽研雕刻45載精傳統佛像工藝 是快手兼怪手

高雄市雕刻業職業工會理事長林文山，人稱「文山師」，鑽研雕刻45年頭，精於傳統佛像雕刻工藝，左撇子的敏捷精準動作更讓他受封...

恭喜！顏清標今天出院 父子術後醒來都先問對方情況

台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標5月到高雄長庚醫院接受肝臟移植手術，歷經11小時重大手術後恢復良好，今天提早出院返家休養，初期...

屏東縣來義鄉再添幸福小巴 就醫更便利

屏東縣來義鄉公所昨天辦「來義有愛．幸福無礙2.0幸福小巴」通車典禮，長輩前往潮州等地就醫更便利。來義鄉長莊景星也許下心願...

熱門新聞

生人迴避！彰化女子在鐵道旁自縊 今晚11時「送肉粽」

震撼！「未獲得共識」卜蜂宣布即日起暫停花蓮建場計畫

「午餐有老鼠全屍！」龍井國中學生驚聲尖叫 3人不適

新店香雞城永久停業 原屋主招租1年竟要240萬租金

恭喜！顏清標今天出院 父子術後醒來都先問對方情況

黃珊珊：北市7日起配合中央鬆綁捷運、公車戴口罩限制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。