屏府野放2海龜 眾人送「安安」「嘉玲」回大海
今天是「世界環境日」，屏東縣政府在琉球鄉中澳沙灘野放2隻海龜，綠蠵龜取名「安安」，玳瑁取名「嘉玲」，包括官員、海巡人員、志工及小學生約150人，歡送2隻海龜重返大海。
野放活動，由海洋委員會海巡署、大鵬灣管理處、海生館、琉球鄉公所、琉球鄉觀光發展協會、高雄大學、大仁科技大學、琉球鄉各小學、福智文教基金會及小琉球海洋志工隊等共150人共同參與。
眾人先清淨中澳沙灘垃圾，志工並潛水清除海底垃圾後，「安安」與「嘉玲」在眾人齊呼「加油」聲下，從沙灘爬向大海、划入海洋。
縣府表示，綠蠵龜「安安」去年8月被發現擱淺在興達發電廠海域，後送至國立海洋生物博物館收容並療養舊傷；而玳瑁「嘉玲」則是去年6月在高雄蚵子寮漁港被發現，後送至海生館收容，當時體表有嚴重創傷、肺炎、貧血及無法潛水。
縣府將海龜的野放過程以「網路直播」方式，讓更多無法到場的民眾，一起為「安安」與「嘉玲」祝福。
配合「世界環境日」，縣政府自5月底邀請小琉球的「海龜防衛隊長」蔡正男到琉球鄉各小學，以「洄龜自然海洋之反思」為主題，進行巡迴演講及海洋廢棄物手作DIY教學，灌輸學童生態保育觀念。
縣府表示，海洋生態環境永續發展，亟需公、私部門及遊客通力合作，人為垃圾如手搖杯、寶特瓶和保麗龍等塑膠垃圾，往往造成海龜誤食危害生命，垃圾如布滿沙灘則會影響海龜產卵，呼籲民眾養成自備環保袋（杯）及餐具習慣，旅行隨手將自己的垃圾帶走。
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