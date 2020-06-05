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核彈級警訊？「六億人月收入僅一千元」抖落中國夢

10年未見 東港黑鮪魚累計捕獲量突破2千尾

中央社 / 屏東縣5日電
屏東今年不但有愛文芒果因氣候良好大豐收，連東港黑鮪魚捕獲量都突破10年來未見的2000尾大關，東港區漁會表示，到昨天累計今年捕獲2075尾，比去年同期多出1148尾。聯合報系資料照／記者尤聰光翻攝
屏東今年不但有愛文芒果因氣候良好大豐收，連東港黑鮪魚捕獲量都突破10年來未見的2000尾大關，東港區漁會表示，到昨天累計今年捕獲2075尾，比去年同期多出1148尾。聯合報系資料照／記者尤聰光翻攝

屏東今年不但有愛文芒果因氣候良好大豐收，連東港黑鮪魚捕獲量都突破10年來未見的2000尾大關，東港區漁會表示，到昨天累計今年捕獲2075尾，比去年同期多出1148尾。

東港漁市場許久沒見過等待拍賣的黑鮪魚一字排開幾乎占滿整個拍賣市場的壯觀場面，每隻黑鮪魚尾部都有綁上生態標籤（黑鮪身分證），漁市迎來10年難得一見的熱鬧場面。

東港區漁會總幹事林漢丑今天接受中央社記者訪問時說，根據東港魚市場捕獲量統計資料，到昨天累計捕獲2075尾，已打破10年來未能突破的2000尾大關，比去年同期多出1148尾。

林漢丑說，今年黑鮪魚的捕獲量暴增，跟氣候有關，因天氣炎熱，水溫較高，黑鮪魚會往水面浮游。

林漢丑說，民國88及89年，年捕獲量都有上萬尾，而後以6000多隻、5000多隻逐年千隻遞減，民國98年2559隻，99年驟降至998隻，往後一直到去年，只有3年突破1000隻。

林漢丑表示，之所以黑鮪魚捕獲量逐年遞減，是因為近年捕黑鮪魚的成本墊高，油料和餌料都上漲，出一趟船不見得能捕到魚，再加上，10多年來，菲律賓抓越界捕魚抓得緊，有不少漁船被扣、甚至類似廣大興28號船長被殺事件，都讓不少漁民出海捕黑鮪魚的意願降低。

林漢丑說，10多年前，捕黑鮪魚的船有600、700艘，近年來只有300多艘。

林漢丑表示，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，魚價普遍下滑，黑鮪魚又豐收，今天黑鮪魚平均價格1公斤新台幣370元，比去年同期下滑30.4%。

林漢丑表示，幸虧政府有因應疫情的「漁業振興措施」，沿近海冰鮮鮪類交易獎勵（冰鮮黃鰭鮪、黑鮪、大目鮪及長鰭鮪），每公斤獎勵30元，補貼期間從5月1日至7月31日，多少貼補漁民出海作業成本負擔，不致停止捕撈，而能繼續供應民眾魚貨所需。

黑鮪魚 東港 漁民

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