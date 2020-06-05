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鏽蝕放映機有阿兵哥塗鴉 拓印出金東電影院故事

中央社 / 金門縣5日電
金門縣文化局從金東電影院整修過程中救回2具幾成廢鐵的放映機，交由金門縣文化園區管理所復原。文管所從機上塗鴉找到多名當年放映兵的足跡，另類地拓印出金東電影院故事。 聯合報系資料照／記者蔡家蓁攝影
金門縣文化局從金東電影院整修過程中救回2具幾成廢鐵的放映機，交由金門縣文化園區管理所復原。文管所從機上塗鴉找到多名當年放映兵的足跡，另類地拓印出金東電影院故事。 聯合報系資料照／記者蔡家蓁攝影

金門文化局從金東電影院整修過程中救回2具幾成廢鐵的放映機，交由金門縣文化園區管理所復原。文管所從機上塗鴉找到多名當年放映兵的足跡，另類地拓印出金東電影院故事。

建於1960年的金沙鎮金東電影院歇業多年，金沙鎮公所從2016年整修，準備活化再利用，整修在今年完工。整修過程中，金門縣文化局人員在戲院播映室發現2台鏽蝕、形同廢鐵的放映機，緊急搶救回來。

金門縣文化園區管理所長盧根陣表示，文管所接收放映機後，委由台灣電影文化資產保存協會理事長井迎瑞團隊修護，歷經2個月才把2台放映機復原完成。

復原的放映機可清楚看到機身上有不少塗鴉，都是當時曾經擔任放映師的阿兵哥「傑作」，上有阿兵哥服役的梯次番號及代號，從最早出現的1533梯次（1987年3月1日），到最近的1858梯次（2000年9月1日），歷經歷了13個年頭。文管所認為，這些塗鴉等同文獻，打算拓印下來成為另類拓片。

文管所為此發出尋人啟事，找到多名放映兵的足跡。其中，「大台北」傅宏仁、「臨時工」王宏正、宜蘭劉金獅、蔡金光、「TACO」等5名放映兵有在放映機留下塗鴉；另有3名放映兵，沒有塗鴉。

1764梯次的「大台北」是47歲的傅宏仁。他說，因為前期同學推薦，才與金東電影院結了緣，而且因為擁有電影院的鑰匙而被封為「電影院院長」；他的搭檔「臨時工」本名王宏正，也在放映機上「留名」，可惜已經過世。

宜蘭劉金獅表示，要當放映兵不是那麼容易的，還得考試通過，水電工出身的他「不小心」考了第一名，於是成了放映兵。

放映兵中有2名金門人，其中之一的蔡金光早年在台北從事的就是放映工作，回鄉當兵後名正言順地重操舊業，充分發揮專業。

「TACO」在放映機上寫下「1999.2.1」，但他到現在還沒有現身。「大台北」說，他快退伍的時候「TACO」才進來，對「TACO」還有一點印象。

2台放映機現在暫時存放在文化園區建置中的博學館內。盧根陣表示，戰地影像是金門重要的冷戰資料，博學館將朝向「戰爭與生活館」的方式發展，放映機將來不排除重回金東電影院，讓文物與地景結合，成為一個活的博物館。

金東電影院位於金門縣金沙鎮陽翟，1960年時任台北市議會議長張祥傳率團來金門勞軍，捐助新台幣12萬元興建，為金門地區官兵提供休閒娛樂去處。戲院名稱「金東電影院」由書法大師于右任提字，為戲院增添文史價值。

當時戲院外是熱鬧的街市，有理髮廳、冰果室、撞球室、澡堂及照相館等。這裡也是後來電影「軍中樂園」的主要場景。

金東電影院雖已歇業多年，但是金門縣文化局認為，它具有歷史文化及建築史價值，在2003年公告為歷史建築。金沙鎮公所今年整修完成後，預計8月正式啟用。鎮公所期盼放映機能最終能回到它的起始地。

電影 金門 文化局

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