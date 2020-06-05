高雄南華商圈重現「𩻸港埔」風華 拍照打卡又有好康

高雄捷運美麗島站東南面的南華商圈，最近「添新裝」，商圈牆面加上木棉花彩繪，主要穿廊上方掛上鯉魚旗。南華商圈發理事長楊福順表示這是兼具傳統與現代的網美景觀，重現大港埔風華，6月13日起將推出「夏季風華」觀光行銷活動，有多項好康與消費者分享。

高雄市經發局表示，新興區早期一片荒野，舊名稱為「𩻸港埔」，北界有高雄河支流、盛產鯉魚，但為避孔子後代「孔鯉」之名諱，鯉魚改稱「𩻸魚」、河流稱「𩻸港」，日據時期改稱為「大港」，所以新興區又稱「大港埔」。

南華商圈曾是高雄市熱鬧的商圈，目前消費人潮較少，經發局透過「商圈環境改造競賽」，南華商圈著手造，依舊名「𩻸港埔」和昔日盛產鯉魚為設計理念，掛起鯉魚旗，並以高雄市花─木棉花、高雄港城市意象彩繪商圈牆面，這樣的改造也獲得競賽第三名，得到50萬元獎金。

楊福順表示，透過改造，「𩻸港埔」在南華商圈重現風華，商圈並以女性服飾配件為主，營造「女人街」形象，兼具傳統與現代，適合大家拍照打卡。