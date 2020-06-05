新鮮人求職免碰壁 高市府公布「求職祕笈」

社會新鮮人求職如何避免到處碰壁？高雄市政府為協助應屆畢業生順利就業，邀資深人資顧問、企業主拍攝「求職祕笈」系列影片指導求職訣竅，高雄市長韓國瑜說，企業主只要願意推年輕人一把，年輕人的未來就充滿無限可能。

高雄市政府為協助畢業青年順利就業，日前發起暖心挺青年活動，結合在地企業釋出500職缺，優先晉用應屆畢業生。這次經發局、青年 局及工商發展投資策進會再聯手拍攝「求職祕笈」影片，從履歷撰寫、面試技巧到職場適應，協助社會新鮮人順利謀職。

高雄市長韓國瑜今天參加影片發佈會表示，2020年台灣地區、全世界所有地區都過得非常不安，目前全球新冠肺炎病例有600萬左右，數字驚人。今年台灣2300萬人都面臨疫情與經濟兩大挑戰，疫疫情部現已得到有效控制，經濟部分，今年6月畢業的大學生，可能是有史以來找工作最困難的一次。

他說，高市府青年局與經發局已協請企業界提供500個工作機會給青年朋友。企業界能推年輕人一下，年輕人就會有無限的可能，希望大家一起幫高雄子弟打造更燦爛、平坦的道路。

經發局長伏中表示，過去他面試過很多年輕人，認為青年要順利求職，個人特質與態度很重要。他過去服務的金屬工業中心有位幹部，先前來應徵時就提早一小時到，證明態度積極，晉用後，現在已成為公司幹部。

青年局長林鼎超表示，今年礙於疫情，企業取消很多實習機會，公部門為此將暑期工讀名額擴增到近400個，6月中下旬也透過人力銀行提供一些新創企業的實習機會，盼高雄子弟能在高雄就業，留在高雄打拚。

影片主講人之一的仁武工業區廠商聯誼會主委盧福淇告訴年輕人，初進職場不要挑三撿四，捲起褲管什麼都做，就能闖出一片天。