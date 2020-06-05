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屏東愛文芒果評鑑 禮盒包裝與果品包裝首次列評比

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府舉辦2020年屏東縣愛文芒果品質評鑑比賽，此次評鑑共有27人參加，由枋山地區農民77歲陳喜獲得冠軍。記者劉星君／攝影
屏東縣政府舉辦2020年屏東縣愛文芒果品質評鑑比賽，此次評鑑共有27人參加，由枋山地區農民77歲陳喜獲得冠軍。記者劉星君／攝影

選出屏東縣當季最優質的愛文芒果屏東縣政府舉辦2020年屏東縣愛文芒果品質評鑑比賽，為民眾挑選出最優秀的愛文芒果，同時也把禮盒外包裝設計及果品包裝等列入評比，讓民眾能買到自用送禮兩相宜芒果禮盒。評鑑共有27人參加，由枋山地區農民77歲陳喜獲得冠軍，縣長潘孟安邀請冠軍農民調製精美冰涼的芒果飲品。

屏東縣長潘孟安說，愛文芒果是屏東重要的夏季水果，也是外銷主力果品。屏東縣的種植面積每年增加，截至去（108）年統計，共有4134公頃，位居全台第2大產區。

屏東縣政府農業處指出，今年因氣候影響，產量略高於往年，因此價格不如去年，加上5月底鋒面影響雨勢過大，造成芒果品質受影響（易發生病蟲害），因此拍賣市場價格不佳。

屏東縣愛文芒果每年4月底起陸續進入採收期，縣府辦理愛文芒果評鑑，除以往的品質評鑑外，也跳脫傳統，特別將禮盒外包裝與果品外包裝列入評分，選出不僅內在好吃，外在也吸睛的禮盒，做為民眾端午佳節送禮的首選。

潘孟安說，屏東身為農業大縣，物產富饒多元，經由本次品質評鑑活動，加強宣導農民提升果品品質，建立分級包裝觀念，提高屏東農漁產品附加價值與在地農業品牌形象，鼓勵其它農特產品都能朝加值的方向努力，提高農民收益。

屏東縣政府農業處指出，此次評鑑經產、官、學三方專家共同評鑑，果品必須具備3章1Q其中一種才能取得參賽資格，也顯示縣府對安全果品的用心。除了安全外，果品依評鑑標準「外觀」、 「重量」、「口感」、「糖度」與「包裝設計」，綜合評比出最優勝的前10名，讓民眾從中挑選到適合端午佳節的禮盒。

屏東縣政府舉辦2020年屏東縣愛文芒果品質評鑑比賽，此次評鑑共有27人參加，此次也把禮盒外包裝設計及果品包裝等列入評比，讓民眾買到自用送禮兩相宜芒果禮盒。記者劉星君／攝影
屏東縣政府舉辦2020年屏東縣愛文芒果品質評鑑比賽，此次評鑑共有27人參加，此次也把禮盒外包裝設計及果品包裝等列入評比，讓民眾買到自用送禮兩相宜芒果禮盒。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 芒果 農民

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