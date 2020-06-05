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防疫將大規模解封 高市寺廟陸續恢復宗教事務
針對新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心預計本月7日大規模解封，高雄市苓雅區意誠堂公告恢復宗教問事、收驚等服務，位在高雄市政府鳳山行政中心旁的港口慈濟宮開始籌備中元普度植福活動。
新冠肺炎疫情緊張期間，宗教寺廟也多停止廟會及一般的服務事項，現在中央逐漸解封，高雄意誠堂關帝廟在臉書公告，恢復每星期的扶鸞濟世、問事、收驚解厄和淨車等服務，但入廟時仍請信眾戴上口罩，廟方同樣會在入口處備酒精信眾消毒，也請信眾保持適當距離，並勿長時間在廟內聚集逗留。
每年中元普渡後的物資都用來濟助弱勢的港口慈濟宮，今天在臉書公告，將於8月30日（農曆7月12日）舉行慶贊中元普度植福活動，歡迎大眾認讚普度桌，活動結束後物資將賑濟弱勢團體、養老院、孤兒院、低收入戶、邊緣戶、獨居老人、街友中心及山區低收入戶等。
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