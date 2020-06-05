金門配合前瞻計畫改造山外溪 讓金湖多一景觀新亮點

金湖鎮山外溪過去屢傳汙染，金門縣長楊鎮浯偕同金湖鎮長陳文顧等人現勘山外溪山外橋至新市公園段，除對「新市公園環境改善工程」提出務必優先符合民眾休閒運動需求外，同時也宣示，將分年、分階段重點投入資源，推動山外溪上中下游水域環境改善及周遭陸域景觀環境美化，盼帶給金湖居民景觀新亮點。

為改善山外溪地景風貌，營造兼具環保生態及友善親水景觀，楊鎮浯率領縣府工務、建設、環保局、林務所等單位，並會同金湖鎮公所，現勘山外溪山外橋至新市公園段。

楊鎮浯指出，整體山外溪為金門縣管39條區排中少數具有常流水的區排之一，流域行經路徑長，還包括山外新市商區外圍，極具營造親水景觀潛能，惟過去以來受限上游畜牧業遷移、土地取得、經費來源等因素，無法做整體規劃推動。

縣府工務處進一步說明，該區域整體營造涉及觀光資源整合、城鄉風貌、公園綠地等業務，經規劃後，建議以「悠遊山外戲白龍-山外溪城鎮水岸地景再生計畫」為基礎做全區整體景觀規劃為方向，並依性質分為「水域環境營造」及「景觀環境再造」二類，但為營造山外溪沿線整體景觀，達到打造金湖鎮亮點計畫之目的，上游畜牧業遷移、新市里週邊私有土地及零星污水等問題需先解決。

據了解，山外橋至新市公園綠地範圍，長期因私有地及公有土地地上物等問題無法解決，故尚未整體開發，短期由金湖鎮公所就閒置空間先行取得土地使用同意書，林務所辦理綠美化工程，營造友善民眾遊憩空間。

現階段縣府將就該區域辦理都市計畫變更，已針對範圍內私有土地地主辦理說明會，先確認地主意願，優先以協議價購方式辦理，無法取得同意之土地再朝跨區市地重劃方向進行。未來土地若確認已取得，將整體規劃辦理遊憩景觀空間，提供地區民眾休閒遊憩場所。