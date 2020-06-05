疫情趨緩解禁！金門著名軍事景點擎天廳 6月9日重新開放

位於太武山腹可容納上千人的擎天廳，因壯觀且渾然天成的景色，一直是遊客參訪的熱門景點，但因受新冠肺炎疫情影響，自今1月31日起暫停開放，目前疫情逐漸趨緩，金門縣觀光處表示，擎天廳、排雷紀實館及明德公園等，自6月9日起開放參觀，每梯次限制25人參訪。

金門縣觀光處長丁健剛表示，因應逐步回流的觀光人潮，金門縣政府各密閉空間景點自6月1日起陸續開放，但依金防部規定各營區至6月底前仍禁止參訪，因此縣府與軍方召開協調會，希望擎天廳、排雷紀實館及明德公園等，也能於6月份重新開放參觀，以滿足遊客的需求。

經商討後已達成共識，自6月9日起，維持原時間及梯次採並有限度的開放，每梯次僅開放一台車輛，以20至25人為限入內參訪，仍需配合戴口罩、測體溫等基本防疫措施，並保持安全社交距離，後續將配合中央疫情指揮中心相關規定，適時研討7月1日起是否放寬限制。

欲參訪的遊客，即日起可以電子郵件、郵寄或親送申請表至縣府之受理窗口預約，或以電話申請，由縣府人員代填寫申請表，詳情可致電洽詢，電話：082-372462。