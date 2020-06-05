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疫情過後拚觀光！票選百大美饌感受舌尖上的高雄

聯合報 / 記者王慧瑛楊濡嘉王昭月／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜今天出席觀光局「高雄100百選美饌評選及票選活動」開跑，歡迎大家到高雄走走。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天出席觀光局「高雄100百選美饌評選及票選活動」開跑，歡迎大家到高雄走走。記者劉學聖／攝影

2020年是打狗更名高雄100周年，高雄市觀光局辦「高雄100 百選美饌」票選，透過嚴格的評選，要為海內外遊客提供道地的高雄老味與夜市美食指南，呈現品嘗舌尖上高雄的獨特魅力。

美食評鑑團陣容包美食家陳鴻、吳恩文、香港食神阿寶師何京寶、飲食文學家焦桐、台灣餐飲產業工會理事長林登春等料理達人，評鑑團今天宣布「高雄100 百選美饌」開跑，預計7月1日公布評選結果。

觀光局長邱俊龍說，經歷近一個月報名，主辦單位接獲許多資料，顯示高雄美食能量充沛，在「高雄老味店家」部分，經過評審團初步篩選出170家後，由評審團老師依據各區域主題路線進行實地評選，嚴選出最道地、有特色的70家高雄老味店家。

另，夜市美食也吸引84家知名排隊店家參加，將設置專門介紹網頁，開放民眾做票選，最終選出30強，兩大項目總計選出最具代表性的100家高雄美食，成就「高雄100 百選美饌」。

高雄市長韓國瑜說，新冠肺炎疫情趨緩後，6月起高雄分三階段解禁公共場域，觀光產業已經做好準備迎接國內旅客。高雄超前部署各項觀光經濟復甦方案，除先前推出的國民旅遊優惠振興方案獲好評，美食更是不可或缺元素，觀光局「高雄100 百選美饌」，結合「一心三線」區域觀光品牌策略，兼顧全國知名度、料理專才及在地熟悉度三大原則，透過專家公正評鑑機制，嚴選出100家美食商店，彙集成美食旅遊指南。

邱俊龍表示，「高雄100 百選美饌」後續會彙整出版成冊及製作宣傳影片，方便遊客按圖索驥大啖高雄在地美食文化，未來也將結合觀光旅宿飯店，提供獲選的高雄老味、夜市美食當成早餐券，來高雄觀光的遊客體驗最道地的美食。

另，高雄市觀光局訂本月為「城市探險月」，規畫「野外秘境探險」、「自然生態探索」到「城市風格冒險」3大主題，7條特色路線、10多條旅遊行程，透過多元遊程探索高雄不同風貌，隨著疫情趨緩，歡迎大家到高雄觀光旅遊、品嘗美食。

高雄市長韓國瑜今天出席觀光局「高雄100百選美饌評選及票選活動」開跑，歡迎大家到高雄走走。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天出席觀光局「高雄100百選美饌評選及票選活動」開跑，歡迎大家到高雄走走。記者劉學聖／攝影
美食評鑑團陣容包美食家陳鴻（左）、吳恩文（右）等料理達人。記者王慧瑛／攝影
美食評鑑團陣容包美食家陳鴻（左）、吳恩文（右）等料理達人。記者王慧瑛／攝影
高雄市長韓國瑜今天出席觀光局「高雄100百選美饌評選及票選活動」開跑，歡迎大家到高雄走走。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天出席觀光局「高雄100百選美饌評選及票選活動」開跑，歡迎大家到高雄走走。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天出席觀光局「高雄100百選美饌評選及票選活動」開跑，歡迎大家到高雄走走。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天出席觀光局「高雄100百選美饌評選及票選活動」開跑，歡迎大家到高雄走走。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天出席觀光局「高雄100百選美饌評選及票選活動」開跑，歡迎大家到高雄走走。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天出席觀光局「高雄100百選美饌評選及票選活動」開跑，歡迎大家到高雄走走。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天出席觀光局「高雄100百選美饌評選及票選活動」開跑，歡迎大家到高雄走走。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天出席觀光局「高雄100百選美饌評選及票選活動」開跑，歡迎大家到高雄走走。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天出席觀光局「高雄100百選美饌評選及票選活動」開跑，歡迎大家到高雄走走。記者王慧瑛／攝影
高雄市長韓國瑜今天出席觀光局「高雄100百選美饌評選及票選活動」開跑，歡迎大家到高雄走走。記者王慧瑛／攝影
高雄市觀光局團隊賣力為高雄觀光建立品牌與能見度。記者王慧瑛／攝影
高雄市觀光局團隊賣力為高雄觀光建立品牌與能見度。記者王慧瑛／攝影
高雄市長韓國瑜今天出席觀光局「高雄100百選美饌評選及票選活動」開跑，歡迎大家到高雄走走。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天出席觀光局「高雄100百選美饌評選及票選活動」開跑，歡迎大家到高雄走走。記者劉學聖／攝影

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