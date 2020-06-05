台南捷運採高架自駕？6月底確定系統

台南市目前進度最快的捷運第一期藍線已進入綜合規畫階段，交通局長王銘德今天表示，無人自動駕駛捷運系統是國際最先進的技術，目前已將高架、自駕捷運列入台南市先進運輸系統形式的評估規畫內，6月底確定系統。

交通局指出，美、澳等先進國家已著手推動將自駕技術應用在捷運系統的建置，優勢是運用智慧科技無人自動駕駛、免鋪設軌道、維修機廠所需腹地較小，且造價約為單軌系統一半，從設計到完工約4年，系統營運具綠能、低噪音特性，是台南市推動捷運建設的新選擇。

「不用軌道要怎麼走？是要高架還是平面運輸？」民進黨台南市議員邱莉莉今天在議會質詢表示，台中市BRT測試半年24撞，高雄市輕軌試營運2年14撞，台南市若走虛擬軌道恐怕要好幾十撞，因為中西區油門踩下去就會遇到紅燈，煞車不好可能就出意外，所以市府要講清楚6月底核定的系統是要高架自駕還是平面自駕，「系統應該取得輿論支持」。

邱莉莉說，台中綠線在今年10月要營運，但他們光是一條綠線從2009年動工，到去年8月才開始自駕測試到現在，期間還發生財務危機、人才問題，「軌道建設我不反對，但市府要仔細評估，告訴人民這是對台南交通和城市發展有幫助」。

王銘德說，無人自動駕駛捷運系統是國際上最先進的技術，施工期短、造價成本低，自駕系統有許多導引方式，市府傾向高架化，6月底將會確定系統。