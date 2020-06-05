大型活動解封 旗山天后宮7月14日起遶境6天

高雄旗山天后宮四年一度的平安遶境因新冠肺炎疫情延後，天后宮管委會表示，近日疫情趨緩，原本預計在4月6日舉辦的遶境行程確定在7月14至7月19日登場，歡迎全台媽祖信眾共襄盛舉。

旗山天后宮平安遶境4年一科，原本預定4月6日至4月11日（農曆3月14日至3月19日）舉辦6天遶境活動，後來卻因疫情延燒，2月底臨時決定延期。

旗山天后宮管委會表示，遶境活動是天后宮百年傳統，今年因逢新冠肺炎全球大流行，為配合政府防疫避免群聚，經擲筊請示神明延後舉辦，近日各活動陸續解封，神明也以四個聖杯聖示同意辦理，預計在國曆7月14（二）至7月19（日）舉行2020年平安巡境活動，14日上午 6點準時出發，開放隨香人員報名 6天遶境行程。