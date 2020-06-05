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水稻泡水倒伏才符天災救助 泡水在來米就是直挺怎麼辦

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
立委蘇震清邀農委會等相關人員到屏東縣南州鄉泡過水的在來米稻田勘查，初步認定水稻已有明顯發霉前兆，應可達救助層級。記者潘欣中／翻攝
立委蘇震清邀農委會等相關人員到屏東縣南州鄉泡過水的在來米稻田勘查，初步認定水稻已有明顯發霉前兆，應可達救助層級。記者潘欣中／翻攝

5月下旬的豪雨造成屏東縣農業災損農委會上月30日公告14鄉鎮市為辦理農業天然災害現金救助地區，對受損水稻和蔬果辦理救助，但南州鄉稻田雖然根部淹水腐爛，稻米出現空穗，卻因在來米品種特性未倒伏，無法申請災害救助，立委蘇震清接獲農民陳情昨天邀請農委會人員到場勘查，初步認定水稻已有明顯發霉前兆，應可達救助層級。

5月22日由梅雨鋒面造成的連續豪大雨，造成屏東縣農業災損部分，農委會公告東港鎮等14鄉鎮市為辦理天然災害現金救助地區，其中水稻每公頃救助1萬8千元；南州鄉農民向蘇震清反映，當地水稻為在來米品種，淹水多日後造成根部腐爛，水稻結穗變成「空包彈」，卻沒有倒伏現象，不符合天然災害現金救助條件，但實際上已影響收成。

蘇震清昨偕農委會農糧署南區分署長姚志旺、高雄農改場長戴順發、南州鄉長黃盈裕與代表會主席戴曉萍等多人到場勘查；初步認為，當地水稻雖無明顯倒伏等農業天然災害現金救助規定所列現象，但在制式規定外，在現場看過後的實際狀況也可做為災害判定依據，當地水稻已有明顯發霉前兆，應可以達到救助層級。

另有農民反映，水稻沒有明顯倒伏等申請災害救助條件，已先將淹水受損的水稻收割處理，可能無法跟還未收割的水稻一樣爭取災害救助；蘇震清請農民以出貨單據為憑辦理登記，再由相關單位按照法制面與實際面研議，再決定能否納入救助。

蘇震清除爭取將水稻受災情形納入災害補助及受災稻殼繳交公糧外，也希望農委會設法解決當地沒有碾米廠可烘乾在來米的老問題，並呼籲農民踴躍參加農業保險，這是政府的好意，中央和縣府都有補助，農民只需負擔一部分，可在天災時減輕損失。

農民 農委會 蘇震清 屏東縣 淹水 災損

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