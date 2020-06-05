水稻泡水倒伏才符天災救助 泡水在來米就是直挺怎麼辦

5月下旬的豪雨造成屏東縣農業災損，農委會上月30日公告14鄉鎮市為辦理農業天然災害現金救助地區，對受損水稻和蔬果辦理救助，但南州鄉稻田雖然根部淹水腐爛，稻米出現空穗，卻因在來米品種特性未倒伏，無法申請災害救助，立委蘇震清接獲農民陳情昨天邀請農委會人員到場勘查，初步認定水稻已有明顯發霉前兆，應可達救助層級。

5月22日由梅雨鋒面造成的連續豪大雨，造成屏東縣農業災損部分，農委會公告東港鎮等14鄉鎮市為辦理天然災害現金救助地區，其中水稻每公頃救助1萬8千元；南州鄉農民向蘇震清反映，當地水稻為在來米品種，淹水多日後造成根部腐爛，水稻結穗變成「空包彈」，卻沒有倒伏現象，不符合天然災害現金救助條件，但實際上已影響收成。

蘇震清昨偕農委會農糧署南區分署長姚志旺、高雄農改場長戴順發、南州鄉長黃盈裕與代表會主席戴曉萍等多人到場勘查；初步認為，當地水稻雖無明顯倒伏等農業天然災害現金救助規定所列現象，但在制式規定外，在現場看過後的實際狀況也可做為災害判定依據，當地水稻已有明顯發霉前兆，應可以達到救助層級。

另有農民反映，水稻沒有明顯倒伏等申請災害救助條件，已先將淹水受損的水稻收割處理，可能無法跟還未收割的水稻一樣爭取災害救助；蘇震清請農民以出貨單據為憑辦理登記，再由相關單位按照法制面與實際面研議，再決定能否納入救助。

蘇震清除爭取將水稻受災情形納入災害補助及受災稻殼繳交公糧外，也希望農委會設法解決當地沒有碾米廠可烘乾在來米的老問題，並呼籲農民踴躍參加農業保險，這是政府的好意，中央和縣府都有補助，農民只需負擔一部分，可在天災時減輕損失。