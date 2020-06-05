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空軍搖籃變文資亮點！岡山樂群村活化立委促加快

聯合報 / 記者王慧瑛徐白櫻／高雄即時報導
地方關注高雄岡山區樂群村保存與活化，立委邱志偉（中）邀文化部、文化局官員等人會勘，要求加快活化速度。圖／邱志偉團隊提供
地方關注高雄岡山區樂群村保存與活化，立委邱志偉（中）邀文化部、文化局官員等人會勘，要求加快活化速度。圖／邱志偉團隊提供

高雄岡山區是台灣空軍搖籃，樂群村是早期空軍將官官邸，在被列為古蹟及歷史建築保留後，將分為三期工程整修，民進黨立委邱志偉近日邀集相關單位到場會勘，要求在一期工程告一段落後，高雄市文化局要盡速評估二期、三期的活化計畫，並補強建物，避免建物損毀要耗費更多經費整修。

樂群村在日治時代是海軍航空隊高階軍官的宿舍群，獨棟獨院、獨立進出的門戶設計，是早期司令部司令、副司令、機校校長等空軍要員住所。相較於岡山區「醒村」為兩層樓的空軍宿舍，樂群村保有綠意及獨門大院的設計，且緊鄰岡山鬧區，深具發展性。

樂群村全區面積5.7公頃，共保留35棟眷舍，其中包括16棟古蹟、10棟歷史建築。

邱志偉近日邀文化部文化資產局、國防部政戰局眷福處、高雄市政府文化局人員到場會勘，文化局文資中心主任李毓敏指出，目前針對樂群村一期活化工程中，有4棟建物以租代護並已順利出租，樂群4號正進行規畫設計，未來是重要的藝文沙龍、展演據點。

李毓敏說，樂群4號去年獲中央核定232萬元進行規畫設計，並由建築師展開修復設計評估，預計明年初提出規畫設計報告，預估4號的修復工程、監造及工作報告書約需2800萬，再利用工程約需200萬元，經費需要中央大力協助。

文資局副局長邱建發指出，文資局如果收到相關計畫，會進行審查也會盡力支持。邱志偉表示，中央對樂群村活化會全力支持，他也會協助將相關修繕費用，編列在前瞻二期預算中。

邱志偉指出，一期工程已有完整雛形，目前二期、三期尚未進行評估及規畫，時間拖久建物損壞，需要耗費更多預算修復，因此要求文化局對二期、三期盡速進行評估規畫，並提出建物補強計畫，讓建築可以盡量保持原貌不致頹頃，文化局也允諾將加速辦理。

邱志偉說，岡山空軍眷村是台灣重要文化資產，也是眷村文化保留據點，值得公部門重視，並大力協助保存相關設施，也希望整修腳步要加快速度。

地方關注高雄岡山區樂群村保存與活化，立委邱志偉（右二）邀文化部、文化局官員等人會勘，要求加快活化速度。圖／邱志偉團隊提供
地方關注高雄岡山區樂群村保存與活化，立委邱志偉（右二）邀文化部、文化局官員等人會勘，要求加快活化速度。圖／邱志偉團隊提供
地方關注高雄岡山區樂群村保存與活化，立委邱志偉（前排左二）邀文化部、文化局官員等人會勘，要求加快活化速度。圖／邱志偉團隊提供
地方關注高雄岡山區樂群村保存與活化，立委邱志偉（前排左二）邀文化部、文化局官員等人會勘，要求加快活化速度。圖／邱志偉團隊提供

歷史建築 空軍 岡山 文化資產 眷村

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