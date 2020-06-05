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恭喜！顏清標今天出院 父子術後醒來都先問對方情況

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
顏清標今天出院，主治醫師陳肇隆出面說明病情。記者徐白櫻／攝影
顏清標今天出院，主治醫師陳肇隆出面說明病情。記者徐白櫻／攝影

台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標5月到高雄長庚醫院接受肝臟移植手術，歷經11小時重大手術後恢復良好，今天提早出院返家休養，初期每周要回診一次。高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆表示，顏清標是個合作的好病患，顏與他捐肝的二兒子經歷漫長手術，兩人清醒後第一句話，不約而同互問對方情況如何，父子情深令人感動。

顏清標罹患肝癌，5月13日南下高雄長庚醫院接受換肝手術，二兒子顏仁賢捐肝救父。肝臟移植手術由長庚醫院名譽院長陳肇隆操刀後恢復良好，原本預計一個月才能出院，但顏清標提早在三周出院，今天上午從高雄長庚返家，家人不願接受採訪。

主治醫師陳肇隆表示，肝臟移植手術很複雜，團隊已經完成1990例肝臟移植手術，顏清標父子是最困難的手術之一，顏清標在手術二周後離開加護病房、三周出院，父子恢復情況良好。

陳肇隆提及此次手術印象深刻的事，起初五子女爭著要捐肝給顏董，經過漫長手術，仁賢（顏清標二子）醒來先關心父親情況，顏清標經過11小時手術，醒來的第一件事也是先關心兒子的情況如何。

陳肇隆說，顏清標原本預期要一個月才能出院，不過他是非常好的病人，很尊重醫囑，也是恢復順利的原因之一，目前顏的肝功能已經正常，可以回到工作崗位，不過剛開始不要過度勞累，出院第一個月每周須回診一次，隨後逐漸拉長追蹤時間，顏董可以參加廟會遶境，但不宜全程參加。

手術 顏清標 長庚

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